Türkiye’de en çok ilgi gören hisselerden olan TOASO için temettü tarihi geldi. TOASO temettü ödemeleri ile ilgili en çok merak edilenlerden birisi de ödemelerin ne zaman hesaba geçeceği. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamalar, yatırımcılar için yol gösterici olurken son güncellemeler de yapıldı. Böylece TOASO temettü ne zaman hesaba geçer, TOASO temettü ne kadar soruları yanıtlarını buldu.

TOASO temettü ne zaman hesaba geçer?

TOASO temettü ödemeleri 21 Mart tarihi itibariyle kesinleştirildi. Bu tarih sonrasında ödemeler ise 23 Mart tarihinde yapılmaya başlandı. Çok fazla hisse olduğu için ödemeler sırasıyla gerçekleştiriliyor ve bu kapsam dahilinde 25 Mart (Bugün) ya da önümüzdeki hafta içerisinde hesaplara geçmiş olacak. Yapılan son ödemelerde temettü getirisinin yüzde 3,68 olduğu belirtildi. Temettü ödemelerinde genellikle işlemler ödeme tarihini takiben 2 iş günü içerisinde yapılmaktadır. Bu kapsam dahilinde ödeme takibinin yapılması önerilmektedir.