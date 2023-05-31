Tofaş Fenerbahçe Beko maçı canlı izle kaçak adresi var mı? Tofaş Fenerbahçe Beko basket maçı başlamak üzere. Taraftarlar şimdiden maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyorlar. Tofaş Fenerbahçe Beko maçı şifreli mi şifresiz mi? Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Tofaş Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Tofaş Fenerbahçe Beko Basketbol Maçı Canlı İzle Şifresiz Bein Sports 5 Kaçak HD FB Basket Maçını İzle Tofaş Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Tofaş maçı ne zaman, saat kaçta? Tofaş Fenerbahçe Beko maçı canlı izle Youtube bedava Tofaş Fenerbahçe Beko basket maçı izle

Tofaş Fenerbahçe Beko Basketbol Maçı Canlı izle şifresiz

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-23 sezonu Play-off çeyrek final ikinci maçında Fenerbahçe Beko Tofaş’a konuk oluyor. 31 Mayıs Çarşamba günü 20.30’da Tofaş Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 5 ekranlarında canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın hakem üçlüsü Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Ayşe Nur Yazıcıoğlu.

Tofaş Fenerbahçe Beko Basketbol Maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ilk mücadeleyi, Fenerbahçe 93-78 kazanmayı başardı. İki galibiyet alan takım yarı finale yükseleceği için bugün alacağı galibiyet Fenerbahçe'yi yarı finale taşıyacak. Bu maçı Tofaş'ın kazanması halinde üçüncü karşılaşma 2 Haziran günü oynanacak.

Tofaş Fenerbahçe Beko Basketbol Maçı Canlı İzle Linki

İlk maçta Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Johnathan Motley, Dyshawn Pierre ve Nigel Hayes-Davis beşiyle maça başlayan Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 28-20 üstün tamamladı. İlk yarıyı da 47-35 önde bitiren sarı lacivertliler son periyoda da 67-55 önde girdi. Üstünlüğünü son periyotta da devam ettiren Fenerbahçe Beko sahadan 93-78 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin skorerleri şöyle idi: Motley 17, Şehmus 17, Wilbekin 11, Samet 10, Hayes-Davis 9, Biberovic 8, Calathes 7, Melih 6, Guduric 3, İsmet 3, Pierre 2.

Tofaş Fenerbahçe Beko Canlı İzle

Takım İstatistikleri (Tofaş - Fenerbahçe Beko):

Toplam sayı: 82.74 – 86.74 2 sayı: %55.68 - %56.8 3 sayı: %36.38 - %37.25 Serbest atış: %77.41 - %73.86 Ribaund: %32.97 – 33.03 Asist: 19.29 – 19.61 Top çalma: 5.81 – 6.74 Top kaybı: 12.03 – 11.35 Blok: 2.81 – 1.71

İstatistik Liderleri (Tofaş - Fenerbahçe Beko):

Sayı: Rob Gray 18.08 - Johnathan Motley 15.32 Ribaund: Boubacar Toure 8.19 - Johnathan Motley 5.86 Asist: Milton Doyle 4.82 - Nick Calathes 6.47 Top çalma: Tyler Ennis 1.40 - Nick Calathes 1.07

Geçmiş karşılaşmalar:

Fenerbahçe Beko ile Tofaş arasında lig tarihinde oynanan 98 maçta Fenerbahçe 63 galibiyet aldı. 2022-23 sezonunda oynanan iki maçta taraflar birer galibiyet elde etti. 2Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maçı Fenerbahçe Beko 82-68 kazanırken, 26 Mart 2023 tarihinde Bursa’da oynanan mücadeleyi ise 94-89 Tofaş kazanmıştı.