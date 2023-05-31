Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB 79. Genel Kurulu kapsamında, TOBB Genel Kurul Divanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret ederek, Ata’nın huzurunda saygı duruşunda bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile TOBB Genel Kurul Başkanı Hüseyin Çevik, Anıtkabir Şeref Defteri’ne şunları yazdı: “Büyük Atatürk, 79’uncu Genel Kurulumuz öncesinde huzurunuzdayız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yöneticileri ve delegeleri olarak, milletimizin büyük hedeflerine ve aziz hatıranıza layık olabilmek adına var gücümüzle çalıştığımızı arz etmek isteriz. Bu yıl cumhuriyetimizin ilanının 100. yılında olmanın da heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kader birliği yapmış milyonların en güzel ortaklığıdır. En aziz eseridir.

Bizler, “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözüyle yola çıkanların, bitmiş-tükenmiş denirken, küllerinden yeni bir devlet kurmayı başaranların çocuklarıyız. Çok büyük mücadelelerle elde edilen kazanımlar, ancak aynı kararlılık ve sahiplenmeyle korunur ve yaşatılır.

Bizlere düşen görevde Türkiye Cumhuriyeti’ni huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışmaktır. Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi yapmak, geçmişte olduğu gibi gelecekte de her alanda dünyada söz sahibi olmak zorundayız. Bizlere yakışan budur.

Aziz Atatürk, Emanet ettiğiniz Cumhuriyete ve ilkelerinize sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu vatan bizden öncekilerin olduğu gibi, bizim ve bizden sonrakilerin de en mukaddes değeridir. Asla yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır. Ruhunuz şad olsun”.