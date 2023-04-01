Usta oyuncu İlyas Salman, TKP'den İstanbul milletvekili adayı olduğunu sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurmuştu. Salman, "Size bir tek söz verebilirim: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!" şeklinde konuştu.

Salman çektiği video kaydında sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım sözlerinin altını çizerek , "Descartes, bundan yüzlerce yıl önce 'İnsan düşünen hayvandır' demiş. Descartes, çok geç kalmış bir düşünür. 21. yüzyılda insan, seçmesini bilen bir hayvandır. Şöyle düşünüyorum: Dünyada en çirkin kokan şey, saklanan düşüncedir. Para bile saklandığı zaman kokar, ama saklanan düşünce kadar pis kokamaz. Mezara götürülen düşüncenin de kimseye faydası yoktur. Bu seçimlerde Türkiye Komünist Partisi'nden milletvekilliğine adaylığımı koydum. Size bir tek söz verebilirim: Sarayın dalkavuğu değil, halkın soytarısı olacağım. Söz!" dedi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi