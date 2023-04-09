Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapılan etkinlikte TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve TKP’nin 600 milletvekili adayı katıldı. Gazeteci Enver Aysever’in sunduğu buluşmada, sanatçılar Gülcan Altan, Nihat Behram, An Vokal müzik topluluğu ve depremde kızı Eylem Şafak Aydın’ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın da sahne aldı.

Yunanistan Komünist Partisi Merkez Komite üyesi ve Yunanistan Parlamentosu Milletvekili Thanasis Pafilis de Ankara’daki etkinlikte konuşma yaptı ve YKP’nin dayanışma mesajını paylaştı.

Ayrıca ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Filistin, Hollanda, Irak, İrlanda, İspanya, Macaristan, Portekiz, Rusya, Şili ve Venezuela’da bulunan sosyalist komünist partiler de dayanışma mesajlarını iletti.

"Komünizme dönük yargıyı değiştirdiysek bu ülkeyi de değiştiririz"

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yaptığı konuşmada TKP’nin zaman zaman eleştirildiği ve hakkında tartışma konusu olan başlıklara açıklık getirdi. “Komünist” kelimesine dönük önyargının son zamanlarda nasıl değiştiğini anlatan Okuyan, “Bu önyargıyı değiştirdiysek ülkeyi mutlaka değiştiririz” ifadelerini kullandı.

Okuyan ardından TKP’nin milletvekili adayları arasında başörtülü kişilerin de olması konusunda aldıkları eleştirilere yanıt verdi. Laiklik konusunun TKP için öneminden bahseden Okuyan, “onlar bizim için Türkiye’de emekçi halkın temsilcileridir.” dedi.

TKP neden HDP’nin kurduğu ittifakta değil?

Neden HDP’nin ittifakına dahil olmadıklarını ise Okuyan şu sözlerle açıkladı:

“Bir seçim düşünün ki sadece milletvekili pazarlıkları, adaylar, yüzdeler, aritmetik bazı hesaplar konuşulsun. Oysa ki biz istiyoruz ki program konuşulsun, bu halkı bu karanlıktan, yoksullukta nasıl çıkaracağız o konuşulsun. Siyasette ittifaklar olur ama aynı ilkeleri aynı doğrultuyu savunuyorsanız. HDP içerisinde dostlarımız var. HDP parti olarak zulme, baskıya uğrayan ve kapatılmayla karşı karşıya kalan bir parti. Bunlara karşı dayanışma duygumuz sonsuz. Ama HDP yöneticileri belli aralıklarla patronların en tehlikeli örgütü TÜSİAD’la görüşüyor, Türkiye’nin önümüzdeki dönemini değerlendiriyor. Bizim için TÜSİAD kurtulunması gereken düşman bir örgüttür. Türkiye’de emekçi halka karşı her türlü suçu işlemiş TÜSİAD’la yan yana gelmeyiz, gelenlerle de birlikte olmayız. Bunun dışında laiklik diyoruz, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmak diyoruz. Biz Şeyh Sait’e yoldaş diyenlerle ittifak kuramayız. NATO’ya hayır diyemeyenlerle ittifak kuramayız.”

TKP’nin Kürt düşmanı olduğu eleştirilerine “TKP’nin herhangi bir ulusa düşman olması mümkün değil.” sözleriyle tepki gösteren Okuyan, “TKP Kürtler adına siyaset yaptığını söyleyip, hacılarla, mollalarla, patronlarla iş tutanlara karşı. Biz sınıf temelinde siyaset yaparız. Tarafımızı emek sermaye çelişkisi diye, laik yobaz diye, aydınlanmacı gerici diye kurarız ama asla Türk Kürt diye kurmayız.” ifadelerini kullandı.

TKP oyları bölüyor mu?

Zaman zaman oyları bölme eleştirileriyle de karşı karşıya kalan TKP ile ilgili Genel Sekreter Kemal Okuyan, Türkiye’de kendini sosyalist ya da komünist diye tanımlayan %10’luk bir kesim olduğunu ve asıl bu kesimin oylarını uzun yıllardır “şu seçim bir geçsin” diyerek sosyalist olmayan partilere verdiğini ve asıl sosyalistlerin oyunun bölündüğünü söyledi ve “Biz diyoruz ki sosyalistlerin oyunu bölmeyin. Biz oylarımızı istiyoruz. Ama insanlar her seçimde şu seçim bir geçsin demekten vazgeçmeli. Gelin bu seçimde oylarınızı bölün arkadaşlar. Biz sosyalistlerin, komünistlerin iradesini özgürleştirmek istiyoruz bu nedenle TKP’ye oy istiyoruz.” dedi.

TKP’nin laiklikten taviz veremeyeceğinin bir kez daha altını çizen Okuyan, ülkedeki tarikat ve cemaatleri tek tek saydı ve bunların tamamının kapatacaklarını söyledi. NATO’nun ülkedeki varlığına da değinen Okuyan, “Yüz yıl önce işgale karşı kurulmuş bir cumhuriyeti savunuyoruz. Bizim tarihimizde saltanat ve işgale karşı mücadele var. Şimdi ise ülkemiz yine işgal altında.” diyerek, Nâzım Hikmet’in “Türkiye İşçi Sınıfına Selam” şiirinden dizeler okudu.

TKP’nin seçim şarkısı “TKP Gelir Her Şey Değişir”

Etkinlik Gülcan Altan’ın şarkılarıyla sonlandı. Gülcan Altan TKP’ye seçim için yazdığı aynı zamanda TKP’nin sloganı da olan “TKP Gelir Her Şey Değişir” adlı şarkısını seslendirdi.

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