TKP Hatay İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada, kent için günlük 30 bin litre sağlıklı içme suyu üretecek dört adet endüstriyel su arıtma cihazı üretildiği belirtildi. Üretilen bu cihazlarla günlük 120 bin litre sağlıklı içme suyu üretilebilecek.

İl Örgütü tarafından yapılan açıklama şöyle:

Değerli Hataylılar,

İlimizde uzun süredir içme suyu sıkıntısı çekilmekte ve kalıcı bir çözüm geliştirilmemektedir. TKP Hatay il örgütü olarak, çevre mühendislerimizin farklı bölgelerden aldığı su numunelerine uygun, günlük 30.000 litre sağlıklı içme suyu üretecek dört adet endüstriyel su arıtma cihazını ürettirdik. Bu cihazlarla günlük 120.000 litre sağlıklı içme suyu üretilecek. Bayram sonrasında kurulumu yapılacak cihazlarımızla Hatay'da on binlerce insanımızın içme suyu ihtiyacı karşılanacaktır.

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