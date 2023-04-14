Dayanışma belgeselinde kırmızı önlüklülerin #Hatay'daki ilk saatleri ve deprem bölgesindeki dayanışmayı tüm yurtta nasıl ördükleri anlatılıyor.

TKP Merkez Komite üyeleri Senem Doruk İnam, bölgeye ilk ulaşan ekibin içinde yer alan Salih Bostancı ve Ozan Yılmaz'ın da röportajlarına yer verilen belgeselde, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan depremin ardından başlattıkları ve halkın yoğun ilgi gösterdiği "Yurttaş Sözü" isimli imza kampanyasının öneminin altını çiziyor.

Deprem Takip Merkezi Sorumlusu Aydemir Güler ise depremin ardından kurulan merkezin amacını şu sözlerle açıklıyor:

"Depreme karşı bir toplumsal dayanışmayı örmeye çalıştık. Şimdi o dayanışmanın bir parçası olarak ilerici, toplumcu, halkıçı aklı kurmaya, onu güçlendirmeye çaba gösteriyoruz. Bilim insanları, hukukçular, sağlıkçılar var deprem takip merkezinde. Bu enerjiyi yan yana getirmeye birbirine güç katmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla Deprem Takip Merkezi bir fikir üretme merkezi değil. Elbette fikir üretilecek ama o fikir sahadaki gerçek aktörlerle, somut insanlarla buluşacak, hayata geçirilecek."

Belgeselde Ankara'da kurulan kriz masasında sürecin nasıl koordine edildiği de anlatılıyor ve TKP'nin deprem koordinasyon merkezi yöneticilerinin görüşlerine yer veriliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ