Türkiye Komünist Partisi’ne oy vereceğini açıklayan ve TKP’ye oy verme çağrısı yapan tiyatro sanatçısı Senan Kara, sosyal medyada Levent Üzümcü tarafından paylaşılan ve çok fazla olumlu tepki alan videoda “İyilik nedir?” diye soruyor. “İyi ve kötü kime denir?” sorusuna cevap arayan Kara videoda, bir süre önce eline geçen TKP’nin bildirisinden nasıl etkilendiğini anlatıyor.

Senan Kara'nın sosyal medyada paylaşılan videosunu izleyenler, "20 yıldır düzen değişecek, oylar çöp olmasın diye diye oylarımızı çöp ettik. Düzenin de değiştiği olmadı." yorumunda bulunarak Kara'nın videodaki sözlerini tekrarladılar:

"TKP’ye oy vermekle başlayabilir değişim. Vicdanım, ahlakım, iyilik anlayışım bana bunu söylüyor…”