Tiyatro Kooperatifi, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde milyonlarca kişiyi etkileyen depremlerde hayatta kalanlarla dayanışmak için #SahnedenDayanışma kampanyasını başlattı. Tiyatro Kooperatifi, ana işi insana ve insanın duygularına dokunmak olan tiyatro sanatı üretenleri ve icracılarının toplumsal sorumluluğunun bilinciyle #SahnedenDayanışma’yı büyütmeyi hedefliyor.

Tiyatro Kooperatifi, ortağı 76 özel tiyatronun katılımıyla başlattığı kampanyada oyun gelirlerinin depremzedelerle paylaşılmasının yanı sıra, bölgedeki hayatın normalleşmesi ve toplumsal iyi oluşa katkı sunacak projeler de yürütecek.

#SAHNEDENDAYANIŞMA PROJELERİ

❖ Tiyatro Kooperatifi ortağı özel tiyatrolar, oyun gelirlerinin tamamını veya bir kısmını seçecekleri Afet Platformu’na dahil Sivil Toplum Kuruluşu'na, kendi imkânları doğrultusunda bağışlayacak.

❖ Tiyatro Kooperatifi ortağı özel tiyatrolar oyun gelirlerini, evini kaybetmiş depremzedeler ile kira desteği vermek ya da boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen kişileri buluşturmak için İhtiyaç Haritası tarafından başlatılan #BirKiraBirYuva projesine bağışlayacak.

❖ Tiyatro Kooperatifi ortağı özel tiyatrolar, Afet Platformu’na üye herhangi bir sivil toplum kuruluşunun üyesi, gönüllüsü veya destekçisi olan seyircileri, 1 Mart 2023’ten başlayarak 2022-2023 sezon sonuna kadar #SahnedenDayanışma kontenjanıyla oyunlarında misafir edecek.

❖ Tiyatro Kooperatifi, depremden direkt etkilenen illerde faaliyet gösteren paydaşları Akdeniz Bölge Tiyatro Kooperatifi ve Ahura Tiyatro Kooperatifi’ne dahil tiyatroların yeniden sahnelere dönebilmesi için depremzede meslektaşlarıyla dayanışma içinde olacak.

❖ Tiyatro Kooperatifi, depremden etkilenenler yeniden bir hayat kurarken, başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere toplumsal iyi oluşu destekleyecek faaliyetler yürütecek. Bölgeye giderek depremzede çocuklarla buluşmak, oyunlar, atölyeler, drama çalışmaları içeren bir projeyi hayata geçirmek için çalışmalar kurgulayacak. Bu projenin detayları netleştiğinde, kamuoyuna ayrıca bir bilgilendirme yapacak.

Özel tiyatroların sanatsal üretimini zenginleştirirken ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan güçlenmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için çalışan Tiyatro Kooperatifi, depremden etkilenen kişilerin iyi oluşu için dayanışmayı büyütmeye ve projelerini hayata geçirmeye devam edecek.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi