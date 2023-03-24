İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının özellikle kriz anlarında üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi bekleyen Tiyatro Kooperatifi, pandemi döneminde karşı karşıya kalınan büyük zorlukların bir benzerinin bugün de yaşandığının altını çiziyor; halihazırda maddi zorluklar yaşayan, ayakta kalmaya çalışan, kamu kurum ve kuruluşlarından anayasal hakkı olan desteği bekleyen özel tiyatroların, toplumsal sorumluluğunun bilinciyle deprem alanına destek kampanyaları düzenlediğini, ellerindeki kısıtlı imkanları dayanışma için seferber ettiğini ancak ilgili kamu kurumlarınca korunması gereken tiyatro alanına dair özel bir çalışma yapılmadığını vurguluyor. Özel tiyatroların sürdürülebilirlik sorununu konuştuğumuz son 27 Mart olmasını bekleyen Tiyatro Kooperatifi’nin temel talepleri şöyle:



Tiyatrolar ticarethane, tiyatro sanatını icra edenler de tacir değildir. Mevcut mevzuatta özel tiyatroların faaliyetlerine özgü bir tanım yapılması gerekmektedir.

Özel tiyatroların üstündeki ağır vergi yükü kaldırılmalıdır.

Özel sektörün tiyatro alanını desteklemesi teşvik edilmelidir.

Özel tiyatroların bağış alabilmesinin önünün açılmalıdır.

Özel tiyatrolara yapılan çok sınırlı destek genişletilmelidir.

Özel tiyatrolara SGK teşviki verilmelidir.

Belediyecilik mevzuatında kültür sanat alanıyla ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Tüm temel taleplerinin takipçisi olan Tiyatro Kooperatifi, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden sonra toplumsal sorumluluğunun bilinciyle, depremden hayatta kalanlarla dayanışma için bir kampanya planladı. Yaşanılan büyük toplumsal acıların ardından sanatın hayatta kalanlar için iyileşmeyi destekleyici bir gücü olduğunun farkındalığıyla dayanışmayı örgütlemek üzere #SahnedenDayanışma çağrısı yaptı. Tiyatro Kooperatifi ortaklarının katıldığı, kampanya kapsamında yürütülen çalışmalar şöyle:



Tiyatro Kooperatifi ortağı özel tiyatrolar, oyun gelirlerinin tamamını veya bir kısmını seçecekleri Afet Platformu’na dahil Sivil Toplum Kuruluşu'na, kendi imkânları doğrultusunda bağışlıyor.



ortağı özel tiyatrolar, oyun gelirlerinin tamamını veya bir kısmını seçecekleri Afet Platformu’na dahil Sivil Toplum Kuruluşu'na, kendi imkânları doğrultusunda bağışlıyor. Tiyatro Kooperatifi ortağı özel tiyatrolar oyun gelirlerini, evini kaybetmiş depremzedeler ile kira desteği vermek ya da boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen kişileri buluşturmak için İhtiyaç Haritası tarafından başlatılan #BirKiraBirYuva projesine bağışlıyor.



ortağı özel tiyatrolar oyun gelirlerini, evini kaybetmiş depremzedeler ile kira desteği vermek ya da boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyen kişileri buluşturmak için İhtiyaç Haritası tarafından başlatılan projesine bağışlıyor. Tiyatro Kooperatifi ortağı özel tiyatrolar, Afet Platformu’na üye herhangi bir sivil toplum kuruluşunun üyesi, gönüllüsü veya destekçisi olan seyircileri, 1 Mart 2023’ten başlayarak 2022-2023 sezon sonuna kadar #SahnedenDayanışma kontenjanıyla oyunlarında misafir ediyor.



ortağı özel tiyatrolar, Afet Platformu’na üye herhangi bir sivil toplum kuruluşunun üyesi, gönüllüsü veya destekçisi olan seyircileri, 1 Mart 2023’ten başlayarak 2022-2023 sezon sonuna kadar kontenjanıyla oyunlarında misafir ediyor. Tiyatro Kooperatifi , depremden direkt etkilenen illerde faaliyet gösteren paydaşları Akdeniz Bölge Tiyatro Kooperatifi ve Ahura Tiyatro Kooperatifi’ne dahil tiyatroların yeniden sahnelere dönebilmesi için depremzede meslektaşlarıyla dayanışmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Tiyatro Kooperatifi ortakları oyun gelirlerinin bir kısmını depremzede meslektaşlarıyla paylaşacak.

Tiyatro Kooperatifi’nin önerisiyle, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kapsayan 26 – 30 Mart tarihleri arasında İstanbul’daki oyunların yanı sıra Akdeniz Bölge Tiyatro Kooperatifi’yle birlikte depremden etkilenen illerdeki tiyatro ekiplerine de sahne veriyor. İBB, depremden etkilenen illerin tiyatrolarına kültür merkezlerinin sahnelerini açıyor ve oyunları İstanbullulara ücretsiz olarak sunuyor. Yıl boyunca sürecek dayanışma projesi kapsamında, bölgedeki tiyatrolar İBB sahnelerinde yer alacak.

, depremden direkt etkilenen illerde faaliyet gösteren paydaşları Akdeniz Bölge Tiyatro Kooperatifi ve Ahura Tiyatro Kooperatifi’ne dahil tiyatroların yeniden sahnelere dönebilmesi için depremzede meslektaşlarıyla dayanışmayı sürdürüyor. Bu kapsamda,