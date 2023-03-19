Güney Kore’de düzenlenen, 41 ülkeden 48 oyunun yer alacağı Daejeon Uluslararası Tiyatro Festivali’ne ilk kez bir Türk Tiyatrosu davet edildi. Sanat yönetmenliğini Kemal Başar’ın yaptığı Tiyatro Keyfi’nin sahnelediği Amy Winehouse 20-21 Eylül’de, Tut Elimden Rovni ise 23-24 Eylül’de Dream Arts Hall’da Güney Kore seyircisiyle buluşacak.

Çalkantılı yaşamı ve 27 yaşındaki ani ölümüyle tüm dünyayı sarsan ünlü jazz rock sanatçısı Amy Winehouse'un son 3 gününün geri dönüşlerle anlatıldığı Amy Winehouse canlı jazz rock müzik eşliğinde özgün bir yorumla sahneleniyor. Aziz Nesin’in klasik eseri Tut Elimden Rovni ise insanlığa ve aşka bir övgü…

Festival kapsamında ayrıca, Tiyatro Keyfi’nin sanat yönetmeni Kemal Başar da Güney Koreli profesyonel oyuncularla 3 gün sürecek çağdaş oyunculuk atölyesi gerçekleştirecek. (YHM)