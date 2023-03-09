“Tiyatro Kafa” olarak, ülkece ağır yara aldığımız deprem felaketinin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Bu zor zamanların üstesinden milletçe geleceğimize inanıyoruz. Sanatın iyileştirici gücünün bilinciyle “Tiyatro Kafa” olarak depremin travmasından biraz olsun uzaklaşmak, biraz umut, biraz umut diyerek Mart ayında perdelerimizi açıyoruz.

Bu süreçte biz de sahneden katkıda bulunmak istiyoruz. Oyunumuzdan elde edilecek gelirden deprem bölgelerine destek verirken, askıda bilet kampanyası ile de öğrencilerle depremzedeleri de sanatla buluşturacağız.

14 Mart’ta Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi

15 Mart’ta Alanya Kültür Merkezi

19 Mart’ta da Ankara DT Akün Sahnesi

“Tiyatro Kafa’dan yabancılaşmayı anlatan bir oyun;

“DÖNÜŞÜM”

Hayata yabancılaştığımız anların toplamıdır “Dönüşüm”

Bilge Aydın, Burak Öngel, Ercüment Aydın, Nazlı İnan, Aylin Aydoğdu ve Tuba Kurt Demir’in başrollerini oynadığı, Franz Kafka’nın eserinden sahneye uyarlanan “Dönüşüm” 14 Mart’ta Antalya Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde, 15 Mart’ta Alanya Kültür Merkezi’nde, 19 Mart’ta da Ankara DT Akün Sahnesi’nde sahnelenecek.

Franz Kafka’nın eserinden Bülent Usta’nın sahneye uyarladığı, Enis Yıldız yönetiminde sahnelenen “Dönüşüm”, hayata yabancılaştığımız anları sorguluyor.

“Dönüşüm”, geri dönülemez tam bir yabancılaşmayı anlatır. Aslında hepimiz yaşarız bunu. İş yerinde, sokakta, otobüste öyle anlar vardır ki; “Ben burada ne yapıyorum?”, “Neden yapıyorum?” “Ben burada ne arıyorum?” sorularını arda arda sorarız.

Patronumuz, babamız, devlet, iş yerimiz hep bizden bir şeyi yapmamızı bekler. Bu beklentileri karşıladığımız sürece var oluruz. Peki ya karşılayamadığımız anlar? Bu anlarda, adımız Ahmet, Gregor ya da K. olsun fark etmez. Bir sabah bir böceğe dönüşebiliriz veya kapımızı çalan birisi adımıza açılmış bir davayı bize bildirebilir.

Ya da bunların hiç biri olmaz ama biz kendimizi kafkaesk bir ortamda bulabiliriz; gizemli, karanlık, belirsiz ve tekinsiz.

DÖNÜŞÜM

ESER: Franz KAFKA

Uyarlayan: Bülent USTA

Yöneten: Enis YILDIZ

Dekor: Tayfun ÇEBİ

Işık: Yüksel AYMAZ

Müzik: Can ATİLLA

Koreograf: Ayhan SARIGÜL

Kostüm: Aylin AYDOĞDU

Kukla Tasarım: Şafak DAĞARSLAN

Makyaj Tasarım: Levent CECELİ

Yönetmen Yardımcısı: Nazlı İNAN

Oyuncular: Bilge AYDIN Burak ÖNGEL Ercüment AYDIN Nazlı İNAN Aylin AYDOĞDU Tuba KURT DEMİR

Yapım: SEM YAPIM

Oyun Süresi: 70 DK

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi