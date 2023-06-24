Denizaltı Titan'ın en genç yolcusu olan 19 yaşındaki Süleyman Şehzade'nin halası, yeğeninin bu yolculuğa dair tereddütleri olduğunu ve büyük korku yaşadığını dile getirdi. Ancak, Süleyman'ın tek bir nedenle böyle bir karar aldığını açıkladı. Titanik'in enkazını görmek için okyanusa dalan ve Kuzey Atlantik'te kaybolan Titan denizaltısındaki beş kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Uzun süren arama kurtarma çalışmalarının ardından, deniz aracındaki yolcuların dalıştan kısa bir süre sonra meydana gelen bir patlama sonucunda hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.

Kazada 5 milyarder hayatını kaybetti

Titan denizaltısında bulunan kişiler arasında OceanGate şirketinin sahibi ve CEO'su Stockton Rush, uluslararası bilimsel keşifler düzenleyen Explorers Club üyesi Paul-Henry Nargeolet (73), İngiliz milyarder Hamish Harding (58), Pakistan'ın önde gelen iş insanlarından Şahzade Davud (48) ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman yer alıyordu. Bu trajik olayın ardından, ABD Sahil Güvenlik yetkililerinin ölüm haberini doğrulaması, aileleri büyük bir üzüntüye boğdu.

Titan'ın en genç kurbanı babasını mutlu etmek için katılmış

250 bin Dolarlık bilet ücretiyle gerçekleşen bu ölümcül yolculuğun en genç kurbanı olan 19 yaşındaki Süleyman'ın, babasını mutlu etmek amacıyla bu geziye katıldığı ortaya çıktı. Titanik tutkusu olan babasını memnun etmek ve babalar gününü özel kılmak isteyen Süleyman, denizaltı seyahati için hazır olmadığı halde cesaretini gösterdi. Bu trajik olayın ardından ailenin içinde bulunduğu acıyı tarif etmek neredeyse imkansız. Şahzade Davud'u oğluyla birlikte okyanusun derinliklerine gitmeye yönlendiren şeyin keşif tutkusu olduğu ifade edildi.

"Hayal edilemez bir kayıp"

Pakistan'ın ünlü Dawood hanedanının mirasçıları olan Şahzade Davud ve oğlu, İngiltere vatandaşıydı ve İngiltere'de yaşıyorlardı. Süleyman'ın annesi Christine ve kız kardeşi Alina henüz bir açıklama yapmazken, büyükanneleri Kulsum ve büyükbabaları Hüseyin, sevgili torunları ve oğullarının kaybını "hayal edilemez bir kayıp" olarak nitelendirdi.