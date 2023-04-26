14 Nisan 1912'de batan ve binbeşyüzden fazla insanın öldüğü Titanik faciasıyla ilgili bir soruşturma sırasında kullanılan büyük bir planı, açık artırmada 243 bin ABD Doları’na satıldı.

Buzun beş su geçirmez bölmeye nüfuz ettiğine inanılan yerleri gösteren kırmızı ve yeşil tebeşir işaretleriyle açıklamalı, 10 metre uzunluğundaki plan, Titanik hatıralarının en önemlisi. Müzayede evi Henry Aldridge and Son Ltd. tarafından satılan bu planı, Titanik'in sahibi White Star Line şirketince hazırlanmış ve faciayı araştıran soruşturmada kullanılmış.

Titanik'in konaklama planı 75 bine, kurtarma gemisi Carpathia ile ilgili bir koleksiyon 106 bine ve RMS Queen Mary'den bir duvar resmi 68 bin dolara satılmıştı.