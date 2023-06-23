Titanik kaybolan denizaltı nasıl battı? Katastrofik ne demek? Kayıp Titan bulundu mu? Katastrofik patlama ne demek? Titanik kaybolan denizaltı bulundu mu? Titanik kaybolan denizaltıdakiler öldü mü, cesetleri bulundu mu? Titanik kaybolan denizaltı son dakika haberleri çok merak ediliyor. Kayıp Titanik denizaltı hakkında son gelişmeler:

Kayıp Titan bulundu mu? Titanik kaybolan denizaltı son dakika

Titanik turist denizaltısı kayboldu ve zamana karşı büyük bir yarış başladı. Denizin altında Titanik enkazına giden denizaltı kaybolduktan sonra tüm dünya buraya kilitlendi. Herkes Titanik denizaltı kayboldu bulundular mı diye merak ediyor. Kaç gündür kurtarma ekipleri onları arıyordu. Kaybolan denizaltıda kimler vardı? Titanik kaç metre derinlikte? Titanik kaybolan denizaltı son dakika bulundu mu?

Titanik kaybolan denizaltı bulundu mu?

ABD Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral John Mauger Perşembe günü yaptığı açıklamada, Pazar günü gemide beş kişiyle birlikte kaybolan Titanic'e bağlı denizaltının "katastrofik patlama" yaşadığını ve gemideki herkesin öldüğünü söyledi. Uzaktan çalıştırılan bir araç, Titan'ın kuyruk konisini enkazın pruvasından yaklaşık 1.600 fit uzakta bulduğunu söyledi.

Titanik kaybolan denizaltı nasıl battı?

Yetkililer Perşembe günü yaptığı açıklamada, Titanik'i okyanus tabanında görmek için 13.000ft'e daldırılan Titan denizaltındaki beş yolcunun "feci bir patlamada" öldüğünü belirterek, beş günlük olağanüstü bir uluslararası arama operasyonunu neredeyse en ünlülerin bulunduğu yerden sona erdirdi. Kuyruk konisi ve diğer enkaz, uzaktan kumandalı bir araç tarafından Titanik'in pruvasından yaklaşık 1.600 fit uzakta, Kuzey Atlantik'in dibinde ve Cape Cod, Massachusetts'in yaklaşık 900 doğusunda bulundu. Birinci Bölge komutanı ABD Sahil Güvenlik Tümamirali John Mauger, Sahil Güvenlik gazetecilere verdiği demeçte, "Denizin dibinde inanılmaz derecede acımasız bir ortam var ve enkaz, geminin feci bir şekilde patlamasıyla tutarlı" dedi.

Titanik kaybolan denizaltı cesetler bulundu mu?

Titan denizaltısında ölen beş yolcunun cesetleri bulunamadı. Ancak ABD Sahil Güvenliği elinden geleni kurtarmaya çalışacak. Şimdiye kadar, Titan'ın burun konisi ve basınçlı gövdesinin bir ucu büyük bir enkaz alanındaydı ve basınçlı gövdesinin diğer ucu ikinci, daha küçük bir enkaz alanındaydı. 2005 yılında Titanik'i ziyaret eden Underwater Forensic Investigators'ın CEO'su Tom Maddox, ROV'lerin "bu siteye geri döneceğini ve kurabiye kırıntıları gibi bunun nereye varacağına dair bir ipucu bulmaya çalışacağını" söyledi. Kısacası, patlama, "çok karmaşık" bir ortamda organik parçaların geri kazanılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor.

Titanik kaybolan denizaltı duyular sesler

Deniz tabanındaki enkaz altının keşfedilmesinin ardından, bir ABD Donanması kaynağı CBS News'e patlamanın 30 dakikalık aralıklarla duyulan çarpma sesleriyle tutarsız olacağını söyledi. Yetkili, bu seslerin artık bölgedeki diğer gemilerden geldiği değerlendirildiğini söyledi. Araştırma alanında danışman olarak bulunan Woods Hole Oşinografi Enstitüsü yöneticisi ve su altı akustiği uzmanı Carl Hartsfield, 'insan sesleri' ile yaklaşan 'doğa sesleri' arasındaki farkı söylemenin zor olabileceğini açıkladı. ” Hartsfield, "Okyanus çok karmaşık bir yer, belli ki insan sesleri, doğa sesleri ve bazen bu seslerin kaynaklarının ne olduğunu ayırt etmek gerçekten zor" dedi. Denizaltı keşfedilmeden önce, Rhode Island Üniversitesi'nde oşinografi profesörü olan Chris Roman, CBS News'e teknik olarak bir dalgıçtan gelen seslerin tespit edilmesinin mümkün olduğunu, ancak tek potansiyelin bu olmadığını söyledi.

Katastrofik ne demek? Katastrofik patlama ne demek?

Oxford sözlüğü katastrofik kelimesini "ani ve çok büyük zarara veya yıkıma neden olmak" şeklinde açıklıyor. Patlamanın aslında dalışın ilk gününde meydana geldiğini varsayabiliriz. Ama patlama neden oldu? Hepsi olmasa da çoğu, derinde çalışan dalgıçlar ve denizaltılar, tek bir yüksek mukavemetli metalik malzemeden yapılmış bir basınçlı kap içerir. Genellikle nispeten sığ derinlikler için çelik (yaklaşık 300 m'den az) veya daha büyük derinlikler için titanyumdur.

Bir titanyum veya ağır çelik basınçlı kap, genellikle 3800 m'de - Titanik enkazının yattığı derinlikte - bekleyebileceğiniz ezici basınçlara dayanabilen küresel bir şekle sahiptir. Ancak Titan farklıydı. Basınçlı kabı, titanyum ve kompozit karbon fiberin bir kombinasyonundan yapılmıştır. Derin dalış bağlamında, titanyum ve karbon fiber çok farklı özelliklere sahip malzemeler olduğundan, bu, yapısal mühendislik açısından biraz alışılmadık bir durumdur. Titanyum elastiktir ve atmosferik basınca geri döndükten sonra kalan ölçülebilir herhangi bir kalıcı gerilim olmaksızın çok çeşitli gerilimlere uyum sağlayabilir.

Basınç kuvvetlerini barındırmak için küçülür ve bu kuvvetler hafifletildikçe genişler. Öte yandan, bir karbon fiber kompozit çok daha serttir ve aynı tür esnekliğe sahip değildir. Her şey mükemmel bir şekilde tasarlanıp üretildiğinde ve test edildiğinde, her yöne uygulanan genel basınca dayanabilecek mükemmelliğe yeterince yakın bir formunuz olur. Bu senaryoda, malzeme "nefes alabilir" - derinlikle gerektiği gibi küçülür ve genişler. Titan'ın patlaması bunun olmadığı anlamına geliyor. Patlamanın kendisi herkesi 20 milisaniyeden daha kısa sürede öldürürdü. Aslında insan beyni bilgiyi bile bu kadar hızlı işleyemez.

Titanik kaybolan denizaltı nasıl battı?

2018'de Titan'ın tasarımıyla ilgili, dayanabileceği baskılara ilişkin endişeler dile getirilmişti. Gemi, karbon fiber ve titanyum ile inşa edilen yaratıcısı Stockton Rush'a göre NASA ve Washington Üniversitesi ile birlikte tasarlandı. Uzmanlar, şirket tarafından yaklaşık 13.000 fit veya 4.000 metre derinliğe ulaşabilecek şekilde derecelendirilen bu keşif gezisinde gitmesi gereken derinliklerdeki basınçlara dayanabilmesi gerektiğini söylüyor. Ancak, gemi hiçbir zaman nitelikli bir üçüncü taraf kuruluş tarafından geleneksel bir değerlendirme kapsamında onaylanmamıştır.

2018'de OceanGate Expeditions'ın deniz operasyonları direktörü David Lochridge, Titan denizaltısı hakkında daha fazla teste ihtiyaç duyduğunu söyleyen azarlayıcı bir rapor yazdı. O yıl şirketten ayrıldıktan sonra, kendisi ile eski işvereni arasındaki yasal bir savaşta Titan'ın penceresinin yalnızca 1.300 metreye kadar onaylandığı ortaya çıktı. Bu, Titanik'e ulaşmak için gerekenin üçte birinden daha az.

Bununla birlikte, dört kez Titan yolcusu ve Titan denizaltısını inşa eden ve işleten OceanGate'in hissedarı olan Arron Newman, MSNBC'den Ali Velshi'ye geminin bir prototip olduğunu söyledi. Bu, bir önceki 2021'de ve bir diğeri 2022'de olmak üzere Titanik enkazının bulunduğu yere yapılan üçüncü seferdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ