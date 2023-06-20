Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bildiriyor

Titanik'in enkazına yapılan turist seferi sırasında kaybolan mini denizaltının yerini bulmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

ABD ve Kanada sahil güvenlik görevlileri, St. John's, NL'de başlayan yolculuk sırasında kaybolan denizaltı, Titanik enkazını, Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki Newfoundland'in 600 kilometre güneydoğusunda bulunuyordu.

Boston merkezli Birinci Sahil Güvenlik Bölgesi komutanı Tuğamiral John Mauger basın toplantısında, gemide 5 kişinin bulunduğunu bildirdi ve “Gemidekileri kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olun” dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına liderlik eden Mauger, ABD ve Kanada uçaklarının olay yerini çoktan taradığını belirtti.