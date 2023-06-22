Ali Can SEVEN / Ontario / London’dan Bi l diriyor

Beş yolcu taşıyan kayıp mini denizaltını arama çalışmalarında ümit tamamen kesildi. Ek uçak ve gemiler bölgeye ulaşmış olsa da, mini denizaltındaki 5 kişinin oksijenleri bittiğinden cansız bedenlere ulaşılması bekleniyor.

ABD Sahil Güvenlik'ten Yüzbaşı Jamie Frederick, Boston'da düzenlediği basın toplantısında, "Kanadalı ortaklarımız, çabalarımızın başlangıcından bu yana kritik liderlik ve önemli müdahale yetenekleri sağlıyor. Bu, hem yüzey hem de yer altı unsurları gerektiren inanılmaz derecede karmaşık bir arama operasyonu" dedi.

Frederick, okyanus yüzeyinde aranan alan miktarının şu anda ABD'nin Connecticut eyaletinin yaklaşık iki katı büyüklüğünde olduğunu, yer altı aramalarının ise 2,5 mil veya yaklaşık 4 kilometre derinlikte olduğunu söyledi.

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri (RCAF) uçağı "vuruş sesleri" tespit etti, ancak yetkililer seslerin denizaltından gelip gelmediği saptanamadı. Uzmanlar, mini denizaltına ulaşılsa bile oksijensizlikten cansız bedenlere ulaşılacağı görüşünde.

Titanic'in 1912 enkazı, Newfoundland sahilinin yaklaşık 600 kilometre açığında bulunuyor. ABD merkezli Ocean Gate şirketi alana turistik turlar düzenliyor.