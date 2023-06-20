Titanik turist denizaltısı kayboldu. Denizin altında Titanik enkazına giden denizaltı kayboldu. Herkes Titanik denizaltı kayboldu bulundular mı diye merak ediyor. Kaç gündür kurtarma ekipleri onları arıyor. Kaybolan denizaltıda kimler vardı? Titanik kaç metre derinlikte? Titan denizaltısının biniş ücreti ne kadar? İşte o milyarderler.

Titanik enkazına giden denizaltı kayboldu

Pazartesi günü Atlantik Okyanusu'nun derin sularında, 100 yıldan uzun bir süre önce batan ikonik okyanus gemisi Titanic'in enkazını belgelemek için beş kişiyi taşıyan, teknolojik olarak gelişmiş bir dalgıç gemiyi arayan bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Kanada'nın Halifax, Nova Scotia'daki Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne göre, geminin Pazar akşamı geç saatlerde Newfoundland, St. John's'un yaklaşık 435 mil (700 kilometre) güneyinde olduğu bildirildi.

Yarbay Len Hickey, Boston'da ABD Sahil Güvenlik liderliğinde yürütülen arama çalışmalarına bir Kanada Sahil Güvenlik gemisi ve askeri uçağın katıldığını söyledi. ABD Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral John Mauger, önümüzdeki günlerde ek kaynakların geleceğini söyledi. "Uzak bir bölge - ve bu uzak bölgede araştırma yapmak zor. Ancak geminin yerini tespit edebilmek ve gemidekileri kurtarabilmek için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz” dedi.

Sahil Güvenlik, geminin Pazar sabahı sular altında kaldığını ve destek gemisi Kanadalı araştırma buzkıran Polar Prince'in yaklaşık bir saat 45 dakika sonra gemiyle bağlantısını kaybettiğini söyledi. Sahil Güvenlik Twitter'da yaptığı açıklamada, Polar Prince'in akşam boyunca yüzey aramaları yapmaya devam edeceğini ve Kanada P8 Poseidon uçağının sabah yüzey ve yüzey altı aramalarına devam edeceğini söyledi.

Turistik denizaltı Titan kime ait, hangi şirket işletiyor?

Dalgıç denizaltı, OceanGate Expeditions tarafından işletiliyor. OceanGate'in danışmanlarından David Concannon, denizaltının Pazar sabah 6 civarında başlayan 96 saatlik oksijen kaynağına sahip olduğunu söyledi. Associated Press'e gönderdiği bir e-postada Concannon, dalışta olması gerektiğini ancak bir müşteriyle ilgili başka bir sorun nedeniyle gidemediğini söyledi. Yetkililerin, 6 kilometre (3.7 mil) derinliğe ulaşabilen uzaktan kumandalı bir aracı sahaya en kısa sürede getirmek için çalıştıklarını söyledi.

OceanGate'in Titanik enkaz alanına yaptığı keşif gezileri arasında arkeologlar ve deniz biyologları yer alıyor. Şirket ayrıca "görev uzmanları" adı verilen ücretli kişileri de işe alıyor. Sırayla sonar ekipmanını çalıştırıyorlar ve beş kişilik dalgıçta diğer görevleri yerine getiriyorlar. Sahil Güvenlik Pazartesi günü yaptığı açıklamada, gemide bir pilot ve dört "görev uzmanı" olduğunu söyledi.

Keşif gezisi, OceanGate'in 1912'de bir buzdağına çarpıp batan ve yaklaşık 2.200 yolcu ve mürettebattan yaklaşık 700'ü dışında hepsini öldüren Titanic'in kötüleşmesini belgelemek için yaptığı üçüncü yıllık seferdi. OceanGate, Titan'ın "titanyum ve filaman sargılı karbon fiberden" yapıldığını ve "derin okyanusun muazzam basınçlarına dayandığını" kanıtladığını belirtti.

Titanik kaç metre derinlikte?

Titanik gemisinin batığı deniz yüzeyinin 800m (12.500ft) aşağısında yer alıyor.

Titan denizaltısının biniş ücreti ne kadar?

Yolcular 8 günlük bir yolculuk için biletlere 250.000$ ödediler.

Titanik Kaybolan Denizaltıda kimler vardı? İşte o milyarderler

Hamish Harding, Stockton Rush, Paul-Henry Nargeolet, Shahzada Dawood ve oğlu Sulaiman Dawood.

Hamish Harding

58 yaşındaki Hamish Harding, inanılmaz maceralarıyla tanınan İngiliz bir iş adamı, havacı ve uzay turistidir. Dubai'de yaşıyor ve cüretkar istismarları nedeniyle bir dizi Guinness Dünya Rekoru sahibi. Milyarder, sosyal medyada uzun zamandır beklenen Titanik yolculuğu hakkında bir paylaşımda bulundu. Bir hava durumu penceresi açıldı ve yarın bir dalış yapmayı deneyeceğiz" dedi. Harding'in üvey oğlu, denizaltı kaybolduktan kısa bir süre sonra ortadan kaybolduğunu doğruladı.

Shahzada ve oğlu Sulaiman Dawood

48 yaşındaki Shahzada Dawood, Pakistan'ın en zengin adamlarından biri ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman ile gemide olduğuna inanılıyor. İngiltere ile güçlü bağları var - hukuk ve Buckingham Üniversitesi'nde okudu ve Prince's Trust'ın yönetim kurulu üyesi. Dawood ailesinin Surrey'de Shahzada'nın Süleyman, eşi Christine ve kızı Alina ile birlikte yaşadığı bir malikanesi var. Aileden yapılan açıklamada, "Meslektaşlarımız ve dostlarımızın gösterdiği ilgiye çok müteşekkiriz ve herkesten güvenlikleri için dua etmelerini rica ediyoruz." Dawood, gübre, gıda ve enerji üreten Engro Corporation'ın yanı sıra kimya şirketi Dawood Hercules Corporation'ın başkan yardımcısıdır.

Paul-Henry Nargeolet

73 yaşındaki Paul-Henry Nargeolet, kıdemli bir denizaltı pilotu ve Titanik'in enkazı üzerinde uzun süredir araştırmacı. Fransız Deniz Araştırma ve İşletme Enstitüsü'ne katılmadan önce Fransız Donanması'nda 20 yıl geçirdi. Nargeolet, 1987'de ilk Titanik kurtarma seferine liderlik etti. Daha önce açık denizlerde seyahat etmenin aşırı tehlikelerinden bahsetmişti.

Stockton Rush

Stockton Rush'ın da gemide olduğuna inanılıyor ve OceanGate Inc.'in CEO'su. OceanGate, Titanic'e ticari seferleri olan dünyadaki birkaç şirketten biridir. 2009 yılında şirketini kurdu. Rush, 1981'de United Airlines Jet Eğitim Enstitüsü'nde DC-8 Tip/Kaptan derecesini aldıktan sonra 19 yaşında dünyanın en genç jet nakliye pilotu oldu. Princeton Üniversitesi'nden Havacılık ve Uzay Mühendisliği alanında BSE'ye ve UC Berkeley Haas School of Business'tan MBA derecesine sahiptir.

Harabeleri görmek için geziler sunan birkaç şirketten biri olan OceanGate, "mürettebatı sağ salim geri getirmek" için büyük bir arama görevinin başlatıldığını doğruladı. Kanada, Newfoundland sahilinin yaklaşık 600 km açıklarında bulunan enkazı görmek için turistler için biletler 195.000 £ (366.789 $) tutarındadır. Şirket daha önce gemiyle iletişim kurmak için Elon Musk'ın Starlink'ini kullandığını açıklamıştı, ancak ağda neyin yanlış olduğu belli değil.

Kaynak: HABER MERKEZİ