1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltını arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp denizaltında 5 kişi var.

Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

SON 24 SAATTE NELER OLDU?

ABD Sahil Güvenlik, kayıp Titanic denizaltısını arama çalışmalarında daha fazla ses duyulduğunu söyledi. Hala bu seslerin ne olduğunu bilmiyorlar ama kurtarma ekipleri bölgeyi arıyor.

Eski ABD Donanması nükleer denizaltı komutanı David Marquet, umut verici seslerin Titan denizaltısından gelmeyebileceği konusunda uyardı.

"Gürültülerin onlardan kaynaklandığını düşünmüyorum, sadece doğal sesler olabilir. Gürültüler duyuyoruz ve bölgeye daha fazla gemi geliyor ve sonra daha fazla gürültü duyuyoruz ve bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum" dedi.

OKSİJEN İÇİN ZAMAN DARALIYOR

OceanGate'in Titan denizaltısı için yüzey araması genişletildi ve yaklaşık 40 bin kilometrelik alanda 4 kilometre derinlikte yapılıyor.

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri uçakları, genişletilmiş aramaya en son eklenenler arasında.

Daha fazla gemi ve Robotik Olarak Çalışan Araçlar da göreve katılıyor.

Sahil Güvenlik hala arama kurtarma modunda olduğunu ve denizaltıdaki beş kişinin bulunacağından umutlu olduğunu söyledi.

Ancak mürettebatın artık neredeyse 10 saatlik oksijeni kaldığı düşünülüyor .

Bu, Titan'ın hayat kurtarma yeteneklerine ilişkin daha önceki bir tahmine dayanıyor.