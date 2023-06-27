Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu tır dorsesinde gizlenmiş şekilde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, gümrük muhafaza memurları yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda arama yaptı.

Aramada tırın dorse bölümüne gizlenmiş terör örgütü PKK mensubu Y.Ö, yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilen Y.Ö'nün silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan arandığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.