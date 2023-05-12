Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklaması gündeme bomba gibi düştü.

FOX TV ekranlarına konuk olan TİP İstanbul milletvekili Sera Kadıgil, Erkan Baş sorusu yöneltilince gülerek, "Tabii konuştuk, defalarca söyledim çekil diye dinlemiyor" şeklinde esprili bir cevap verdi ve sözlerine şu ifadelerle devam etti:"

O kadar bir sosyal medya şeyi dönmeye başladı ki hakikaten ne dediğinizin, ne anlattığınızın, başında sonunda ne ifade ettiğinizin önemi olmayan ve bunun önemi olmasın isteyen bir kitle de ne yazık ki sosyal medyada var. Yani bir başlık atılıyor, onun üzerinden ne yorumlar, ne tespitler saçılıyor ortalıklara. Halbuki bir zahmet edip ne demiş bu insan bir tıklayıp başını dinlese anlaşılacak ve konu kapanacak ama... Ah kimsenin zamanı yok sanıyorum artık gerçeklerin peşinde koşmaya bu post-truth dedikleri dönemde. Bu da onun bir yansıması gibi." ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ