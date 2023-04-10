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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kalan Türkiye İşçi Partisi'ne Mehmet Aslantuğ ve İrfan Değirmenci gibi ünlü isimlerin katılımıyla birlikte dün Sezen Aksu cephesinden de bir atak geldi. TİP seçim şarkısını Sezen Aksu'nun Karşıyım isimli parçasını seçerken Twitter hesabından şarkınının sözlerini paylaşarak bir video yayınladı. 

Türkiye İşçi Partisi, twitter hesabından yaptıkları paylaşımda seçim kampanyasını "Atın ölümü arpadan, hadi gelin arkadan. Yarı yolda bırakan taş olsun Seçim şarkımız Sezen Aksu'nun güzel sesinden!"diyerek duyurdusözleriyle duyurdu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi