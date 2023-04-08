Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşeni olan partisinin ortak liste yerine kendi ismiyle seçime girme nedenlerini anlattı. Kadıgil, “İstanbul’un tamamında milletvekili çıkartabileceğimizi görüyoruz. İstanbul’un üç seçim bölgesinde gireceğiz. Ayrıca Ankara ve İzmir’in bazı bölgelerinde girip, HDP’nin sandalye sayısını etkileyebileceğimiz bölgelerinde ise girmeyeceğiz. Bazı büyük şehirlerde HDP’nin oyuna zarar vermeden ittifaka 1 sandalye daha kazandırıyoruz. Hatta belki 2. Ama bu şehirlerin sayısı zaten 5’i 6’yı geçmiyor” diye konuştu.

Hedeflerinin yeni kurulacak Meclis’te Emek ve Özgürlük İttifakının mümkün olan en güçlü biçimde temsil edilmesi olduğunu söyleyen Kadıgil, “Bunun için de asli umudumuz, muradımız, amacımız AKP ve MHP’den sandalye almaktır. Bunun için özel uğraşacağımız yerler olacak. İşçi kentlerinde özellikle. Belki birkaç ilde CHP’ye sandalye kaybettiririz ama bu kimse için kayıp olmaz. Çünkü bunları AKP’ye kaptırmış olmayacağız, biz kazanmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Araştırmaların TİP’in aldığı oyun HDP seçmeninden değil daha farklı kesimlerden geldiğini gösterdiğini belirten Kadıgil, “HDP başına gelen bütün engellemelere rağmen yılmadan mücadele eden yol arkadaşlarımız bizim. Bizim aldığımız oy HDP’den aldığımız oy değil tam tersi toplam oylarımızı arttıracak oy. Biz eğer almayı beklediğimiz oyun büyük kısmını HDP’den aldığımızı görseydik emin ol asla girmezdik” diye konuştu.