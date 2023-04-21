Bugüne kadar 103’ü mezun 598 hekimin yetişmesine destek veren Lokman Hekim Sağlık Vakfı, depremden etkilenen tıp fakültesi öğrencilerini de unutmadı. Akademik yıl içerisinde desteklediği bursiyerleri ile deprem bölgesine giderek afetzedelere hijyen paketi desteği sunan Vakıf; Turkish Philanthropy Founs’un sağladığı fon ile 100 Tıp Fakültesi öğrencisine 10.000 TL ve 150 öğrenciye bilgisayar desteği sağladı.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı web sitesi üzerinden müracaat eden ve ilgili formu dolduran tıp fakültesi öğrencilerine ödemeleri ve bilgisayarları bayram öncesi teslim edildi. Burs için Türkiye’de bir devlet üniversitesinde okuyan, afette ebeveyn kaybı yaşayan, özel üniversitelerde burssuz okuyan öğrenciler önceliklendirildi.

Lokman Hekim Sağlık Vakfı; depremin ilk gününden itibaren Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine 100 tablet, afetten etkilenen 13 bursiyeri ile farklı okullardan 10 Tıp Fakültesi öğrencisinin her birine 10.000 TL nakdi destek sağlamıştı. Vakıf bundan sonra da bursiyerleri ile birlikte afetten etkilenen tıp fakültesi öğrencilerine desteğini sürdürecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ