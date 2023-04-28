Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Ahmet Şık, Emek ve Özgürlük İttifakı olarak beraber yer aldıkları HDP'ye sert sözlerle yüklendi. Vatandaşlarla bir araya gelen Şık'ın, "Bak Selahattin bugün canımızı okumuş güya aynı ittifaktayız. Selahattin’i çıkar he HDP'den ortada HDP kalmaz. Ben Kürt faşisti ile uğraşamam bu kadar." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

HDP milletvekili olarak meclise giren sonrasında Türkiye İşçi Partisi'ne geçen TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık, kendisini meclise taşıyan ve şu anda da Emek ve Özgürlük İttifakı olarak beraber yer aldıkları Halkların Demokratik Partisi (HDP)'ne salvolarda bulundu. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında kendi listeleriyle seçime giren TİP'in İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Şık'ın bir vatandaşla konuşurken söylediği sözler gündem oldu. Şık, kendisine sorulan HDP sorularına sert sözlerle cevap verdi. Şık, "Bak Selahattin bugün canımız okumuş güya aynı ittifaktayız” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HAMER MERKEZİ