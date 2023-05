Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde görevli bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren, dünyanın en saygın üniversitelerinden Harvard Üniversitesi tarafından “Genç Akademi Üyeliğine” (Junior Fellow of Harvard) seçilen ilk Türk oldu.

Giyilebilir kalp çipi ile (PZT MEH) cilt kanserini teşhis eden cihazı gerçekleştiren Dr.Canan Dağdeviren ,4 Mayıs 1985’de İstanbul’da doğdu. Haziran 2007’ de Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Aynı yıl yüksek lisans için sadece bir öğrenciye tam burs veren Sabancı Üniversitesi’ne yaptığı başvurusu kabul edildi. 2009’da Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programında yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Amerika’nın Illinois eyaletindeki The University of Illinois at Urbana Champaign (UIUC) üniversitesince ilk defa verilmeye başlanan Fulbright doktora bursunu kazanarak, Amerika’ya gitti. Bu bursun olanakları şöyle idi:

‘’Bir akademik yıl için 50.000 ABD Dolarına kadar burs imkanı. 1000 ABD Doları kitap masrafı, 350 ABD Doları yerleşme masrafı. Eğitim ücreti ve aylık yaşam masraflarının karşılanması. Üniversite sağlık sigortası ve Amerika’ya geliş ve dönüş uçak bileti’’

Böylece Canan Dağdeviren üniversitenin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde doktorasını tamamladı. Fizik, elektronik, kimya, malzeme, mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren, esnek ve katlanabilir, vücut derisinin üzerine yapıştırılabilir veya giyilebilir elektronik aletler üzerinde çalışma olanağı buldu.

Mucize buluşlar !..

Amerika’daki doktora sürecinde kalp sorunları yaşayan hastalar için pilsiz çalışan, ‘’giyilebilir kalp çipi’’ ni gerçekleştiren Canan Dağdeviren, tıp bilim literatürüne giren bu cihazın çalışma sistemini, Medikal Teknik platformu dergisinde şöyle anlatıyordu:

‘’Giyilebilir kalp pili’ kalbin, akciğerin ve diyaframın hareketi ile elektrik enerjisi üreten, bu enerjiyi depolayan esnek ve ultra ince piezo elektrik entegre cihazı idi. İnsan vücuduyla uyumlu plastik bir yüzeye tutturulan bu malzeme; saç telinden yüz kat daha ince, kâğıt gibi katlanıp bükülebiliyor. Giyilebilir çipin, Arizona Üniversitesi Sarver Kalp Merkezinde kalp boyutları insana yakın olan koyun,dana, domuz üzerinde yapılan denemelerinden başarılı sonuçlar alındı. Ayrıca, canlı metabolizmasıyla uyumunu kanıtlamak amacıyla yapılan kontrol deneyinde, fare kas hücrelerinin alet üzerinde sorunsuz büyüyebildiği görüldü. 20 milyon kere katlanıp büküldüğünde dahi mekanik olarak sağlamlığını koruyabilen çip, 3,8 voltluk pile enerji depolayabiliyor. Bu sayede enerji verimliliği yüksek ve organların hareketini sınırlamayan sistem, kıvrımlı hatlara sahip organlar ile sıkı kontak kurabiliyor’’.

Giyilebilir kalp çipi, boyutça büyük, maliyetli ve kalp ile herhangi mekanik yakınlığı mümkün olmayan pil teknolojisinde, yeni bir kapı açtı. Günümüzde kullanılan kalp pillerinin 5 ile 7 yıl arasında ömürleri bulunuyordu. Pilin işlevini yitirmesi durumunda bütün mekanizmanın riskli bir ameliyatla değiştirilmesi gerekiyordu. Fakat tasarlanan yeni çip, kalp, akciğer veya diyafram için, gereken enerjiyi kendisi üretiyor. Giyilebilir olması ise, gerçekten de vücut için de uyumlu olması anlamına geliyor. Alışılmışın dışında kalın, kıvrımsız, esnek olmayan bir tasarım olan elektronik çip, esnek ve yumuşak olan vücut derisi gibi biyolojik sistemler üzerine de sorun çıkartmadan uygulanabiliyor.

Cilt kanserini teşhis eden bir sistem de geliştiren Dr. Dağdeviren’in buluşu, Arizona’da deri kanseri üzerinde araştırmalar yapan klinikte hastalar üzerinde denendi ve başarılı sonuçlar alındı.

Yeni projeler yolda

Canan Dağdeviren bununla da kalmadı. İki projesi daha vardı. Bu defa cilt kanserini teşhis eden bir sistem üzerinde çalışmaya başladı. Annesinin kullandığı yüz kremlerinin ne kadar işe yaradığını tespit eden bir alet olup olmadığını öğrenmek istemesi, ona yeni bir projenin kapısını açtı. Arizona’da deri kanseri üzerinde araştırmalar yapan klinikte hastalar üzerinde denenen sistemden, başarılı sonuçlar alındı. Bu proje çalışması ve ortaya çıkan sonuçlar prestijli bir dergi olan Nature Materials’ ta yayınlandı. Dr. Canan Dağdeviren bu cihazla birlikte, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılı nedeniyle Sivas’ın İmranlı ilçesinde katıldığı bir söyleşide meme kanserinde erken teşhis yapan elektronik sütyenin müjdesini verdi.. Teyzesini meme kanserinden kaybettiğini söyleyen Dr. Dağdeviren, “Şu an üzerinde çalıştığımız projemiz olan elektronik sütyeni, önümüzdeki yılın başında tamamlayacağımızı düşünüyorum.” dedi. Dağdeviren son olarak da Parkinson ve farklı beyin hastalıklarıyla mücadele eden hastalara yardımcı olabilmesi için, iğne seklinde bir pil daha tasarladı. Bu pilin de henüz yapım aşamasında olduğunu belirten Dağdeviren. ‘’Gerçekten çok büyük bir inançla üzerinde çalışıyorum. Zor olduğunu biliyorum. Fakat imkânsız olmadığının da farkında olduğum için motivasyonumu sağlam tutuyorum’’diyor. Canan Dağdeviren’in tıp dünyasında yayınlanan 12 makalesi, 2 patenti ve 25'in üstünde ulusal ve uluslararası ödülü bulunuyor.

Bilime uzanan bir yaşam..

Dünyada ünlenen Canan Dağdeviren, bilime uzanan yaşantısını, şöyle anlatıyor:

‘’ Bilime olan merakım, dedemin 28 yaşında kalp krizinden ölümü ile tetiklendi. O zaman henüz 5 yaşında idim. Çocukluğumda bir çakıl taşını parçalayarak içerisindeki atomları bulmaya çalışırdım. İleri ki yıllarda atom mikroskobuyla tanışınca, bunun imkânsız olduğunu anladım. Ama bu şekilde ailemin ilgi alanımı fark etmesini sağlamış oldum. Üniversite sınavına girdim. Fizik, kimya gibi temel bilimlerden bir dal okumak istiyordum. Fakat karar veremiyordum. İşte tam bu dönemde Kocaeli kitap fuarında Prof. Erdal İnönü ile karşılaştım. Çocuklarla sohbet etmeyi seven biriydi. Çünkü anne ve babamdan çok, ben ve kardeşim Caner ile sohbet etmeyi tercih etmişti. Nerede okuduğumuzu ve ne olmak istediğimizi sormuştu. Tabii, ben de bu imkânı kaçırmayıp, Türkiye’nin önemli teorik fizikçilerinden Prof. Erdal İnönü’ye düşündüklerimi açıklayıp, sorular sormuştum. Bana, Anılar ve Düşünceler (1.cilt) isimli kitabını imzalayıp verirken kitabı okuduktan sonra hangi eğitim dalını seçeceğime karar vereceğimi söyledi. Belki o sırada olayı tam kavrayamamıştım ama, kitabı okumamla birlikte hayatım da derin bir şekilde değişti’’.

Canan Dağdeviren anlatmaya devam ediyor:

Neden Amerika ?..

‘’Tüm öğrenim hayatım boyunca burslu okudum. Maddi açıdan değil de, manevi açıdan zorluklarla karşılaştım. Tasarladığım projeleri Türkiye’de yapabilecek bir kurum bulamamıştım. Kendime bir strateji belirlemeye karar verdim. Sabancı Üniversitesinde lisans yaparken, yaz dönemlerinde üst sınıflardan ders alıp, dönem içindeki ders yükümü azaltarak ulusal ve uluslararası konferanslara katıldım. Konferanslarda farklı insanlarla tanışıp farklı konuları nasıl birleştirdiklerini görmem gerekiyordu, Çünkü benim yapmak istediğim proje sadece fizik değil, malzeme, elektronik, tıp ve kimyayı da kapsıyordu. Bu konferanslara katılabilmek için maddi destek bulmakta çok güçlük çektim. Örneğin Amerika’daki bir konferans için, Türkiye’den seyahat bursu bile alamamıştım. Bunun üzerine Amerika’da The University of Illinois at Urbana Champaign’ de (UIUC) üniversitesinin, Fulbright doktora bursunu kazandım. Bu sayede seyahat bursu almayı başarmıştım. Kısacası Türkiye’de insanlara kendimi anlatmam kolay olmamıştı. Sınırları, çerçeveleri yıkmak zordu. Mezun olduğum Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü gerçekten de zorlu bir programdı. Ancak çok değerli hocalarım olduğu için şanslıydım. Kaliteli bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Özellikle karma eğitimin verdiği üretkenlik, esneklik ve aynı probleme farklı açılardan bakabilme kabiliyetinin bana çok şey kattığını düşünüyorum. Burada kazandığım analitik düşünme gücü, deney yapabilme ve tasarlama kabiliyeti, Hacettepe Üniversitesi’nde kazandığım niteliklerdi. Türkiye’de hayalimdeki cihazları yapabiliyordum ama, istediğim gibi insan vücuduna entegresi mümkün değildi. Esnek giyilebilir aletler üzerinde çalışan Prof. John A. Rogers ile 2008 yılında Boston’da yapılan bir konferansta tanıştım. Sunumunu dinledim ve kendi sunumuma davet ettim. Yine önyargıların ve eleştirilerin tersine, gideceğim okulu değil, çalışacağım hocayı seçmiştim.

Amerika’da doktora hocam da olan Prof. John A. Rogers, farklı bir konu üzerinde çalışmamı istiyordu. Ancak yapmak istediğim projeyi grubunda önceden yapmış biri yoktu. Aslına bakarsanız hayalimdeki konsept henüz hiç kimse tarafından yapılmamıştı. Prof. Rogers, beni kararlı görünce ve maddi özgürlüğüm de olunca, istediğim projeye başlamama izin verdi. 5 yıl sürecek kişisel savaşım böylece başlamıştı. Türkiye’de kadın olarak bilime hizmet etmekte de zordu. Bilimsel açıdan bunu şöyle özetleyebilirim:

C: “Öğretmenim, tahtadaki çarpma işlemini tamamladım.”

X: “Hesap makinesi mi kullandın?”

(Aynı işlemi, ‘erkek’ bir arkadaşım benden sonra çözdü ve kocaman bir ‘aferin’ aldı.)

C: “Fizik eğitimi almayı düşünüyorum.”

X: “Emin misin? Kadın fizikçi mi olurmuş, senden fizikçi olmaz.”

C: “Aylardır üzerinde çalıştığım projeyi gerçekleştirdim.”

X: “Tek başına mı yaptın? Kim yardım etti?”

C: “Doktora hocamla yaptığım toplantı harika geçti.”

X: “Gerçekten mi? Sen bayan olduğun için hoca sana iyi davranıyor.”

Geçmiş ve gelecek tüm eleştirilere yaptığım ve yapacağım bilimsel çalışmalar ile cevap veriyorum. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, yaptığım işleri insanlığa hizmet olarak sunuyorum. Bilimin olanca ateşiyle herkesi kucaklıyorum, bilhassa da (X) leri…

İnançlı, inatçı ve çalışkanımdır. Bir de yaptığım her işte tutarlıyımdır. Başarımın nedeni yaşamayı ciddiye almamdır. Hayallerimin peşinden tutkuyla koşuyorum, az zamanda çok şey yapabilmek için çalışıyorum. Yaptığım işe olan inancım ve insanlığa verdiğim / vereceğim hizmet motivasyon kaynağımdır. İddialı ve inatçı olmam da yapacaklarıma ivme katıyor. Akademik kariyerimin yanında sevgileri yarına bırakmadığım sosyal bir hayatı da yaşıyorum. Son olarak gençlere ve bilim alanında kariyer yapmak isteyenlere önerilerim olacak. En başta pes etmemelerini öneriyorum. Tutkuyla, aşkla hayal ettikleri şeye sarılmalarını istiyorum. Soru sormalarını, hayal kurmalarını, plan yapmalarını, literatürü taramalarını, mümkün olduğunca kendilerinden farklı insanlarla iletişim içinde olmalarını tavsiye ederim. Ve asla kendilerini başkalarıyla kıyaslamamalarını öneririm. Model alabilirsiniz, şevk duyabilirsiniz, ama ileri gidip karşılaştırma yaparsanız mutlu olamazsınız. Farklı olan iki insanı karşılaştırmak bence mantıklı değildir. Buradan anne ve babalara, çocukları destekleyen büyüklere de bir ricamı iletmek isterim; Gençlere, bizlere güvensinler. Hayatımızı ve hayallerimizi kendi kendimize şekillendirmemize izin versinler. Sınırlardan ziyade bize yeni ufuklar çizsinler. Bana hayatta en hakiki mürşidin ilim ve fen olduğunu öğreten ulu önder Atatürk’e, benim ben olmamda değerli katkıları olan sevgili annem Mine’ye ve babam Cavit’e, ilham kaynağım olan erken yaşta kaybettiğim Hüseyin dedeme, hocalarıma, öğrencilerime, arkadaşlarıma teşekkür ederim.’.

2014 - Illinois Innovation Prize ödülü (20.000 $ )