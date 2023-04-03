ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama basın bültenine göre; TikTok ve diğer sosyal medya devlerinin kullanıcılarla ilgili topladığı kişisel bilgilerin büyüklüğü dikkat çekici boyutlara ulaştı.

TikTok, 2022 yılında ABD ve tüm ülkelerde en çok indirilen kısa video uygulaması oldu. Toplanan kullanıcı verisinin çokluğu ve bu bilgilerin Çin hükumetiyle paylaşılma iddiaları, çocuklar ve onların mental sağlığına vereceği zararlar, kişisel verilerin sızdırılması gibi birçok gizlilik ve siber güvenlik sorunuyla ilgili tartışmalar başladı.

Hindistan, 2020 yılında uygulamayı ülke çapında yasakladı. Birçok ülke ’un resmi cihazlarda kullanımını yasaklarken ABD bir adım daha ilerleyerek uygulamayı tamamen yasaklamayı düşünüyor. Tartışmalar ve elde edilen kanıtların odağını, son günlerde Avustralyalı bir siber güvenlik şirketi olan Internet 2.0’daki araştırmacıların bulguları oluşturuyor. Şirketin Temmuz 2022 tarihli raporuna göre TikTok, kapsamlı cihaz izinleri istiyor ve çalışması için gerekenden çok daha fazla veri topluyor.

TikTok kullanırken gizliliğinizi nasıl koruyabilirsiniz?

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban uygulamayı kullanmaktan tamamen vazgeçmeden bilgilerinizin gizliliğinin en azından bir kısmını nasıl koruyabileceğiniz ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı.

1. Mümkün olan en az veriyle TikTok’taki içeriklere erişim sağlamak istiyorsanız, bir web tarayıcısında resmi TikTok web sitesini kullanın. TikTok’un tarayıcı çerezlerini ve diğer kullanıcılar yoluyla bazı bilgileri toplamaya devam edebileceğini unutmayın.

2. Tiktok’ta hesap açmadan video göndermek, yorum eklemek veya herhangi bir videoyu beğenmek mümkün değil. Aktif bir hesap sahibi olmak istiyorsanız, ayarlardan bazı verilerin paylaşımını kısıtlayın.

3. TikTok gizlilik politikasında izniniz olmadan verilerinizi üçüncü taraf uygulamalardan toplayabileceğini açıkça belirtiyor. TikTok’a ilk kez kayıt yaparken başka bir sosyal ağ platformuyla ilişkili bir hesap yerine, başka hiçbir yerde kullanmadığınız bir telefon veya e-posta adresi verebilirsiniz.

4. Daha fazla koruma için TikTok’un telefonda kayıtlı kişileri veya Facebook arkadaşlarını senkronize etmesine izin vermeyin ve reklam kişiselleştirmesini sınırlandırın.

5. Proxy hizmetleri ve konumunuzu gizlemek için bir VPN ile birlikte IP adresinizi maskeleyebilirsiniz.