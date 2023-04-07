7 Nisan itibariyle hayata geçecek olan #Neİzlesem 'de kullanıcılar birbirinden farklı dizi ve filmleri keşfetme, alanında uzman içerik üreticilerinin film ve dizi eleştirilerini izleme ve favori listelerini öğrenme şansına erişecek.

Farklı kullanıcılara ve kültürlere hitap eden #Neİzlesem, kullanıcıların en sevdikleri filmlere, dizilere ve TV programlarına olan hayranlıklarını dile getirmek, derecelendirmek veya film ve dizilerden içerik ve parçaları paylaşmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı hedefliyor.

#Neİzlesem sizi özel bir sayfaya yönlendirecek. Bu sayfada, pek çok farklı içeriğin yanı sıra, TikTok'un Türkiye'deki eğlence partneri İKSV (İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı) ile birlikte İstanbul Film Festivali kapsamında çalışan içerik üreticileri, festivalde gösterilen filmlerle ilgili TikTok'a özel içerikler üretecekler.

Öte yandan Yıldızlar Geçidi bölümünde TikTok'un en iyi içerik üreticisi ve yorumcularından bazılarının önerileri ve izlenmesi gereken favorileri yer alıyor.

TikTok'un #Neİzlesem efektleri de eğlenceyi ve interaktiviteyi doruklara taşıyacak. Kullanıcılar bu efektleri kullanarak hafızalarını test edebilecek, popüler ve nostaljik film ve dizi repliklerinin hangi karaktere ait olduğunu bulmaya çalışacaklar.

#NEİZLESEM DÜNYA GENELİNDE 5,2 MİLYARDAN FAZLA GÖRÜNTÜLENDİ

TikTok Türkiye Operasyon Yöneticisi Erkan Ünlü kampanyanın dünya genelinde 5,2 milyardan fazla kez görüntülendiğini söyledi. Ünlü, “Dünya genelinde kullanıcılar internet üzerinden yeni bilgilere ulaşmaya çalışırken TikTok, arayüzünün sunduğu kolaylıklar ve birbiriyle bağlantılı içeriklere ulaşmadaki başarısıyla zaman içinde bir arama motoru özelliği de kazandı. TikTok'un, denenecek yeni şeyler, ziyaret edilmesi gereken yerler, önemli bilgiler ve eğlence arayan kullanıcılar söz konusu olduğunda en çok tercih edilen platformlardan biri olması şaşırtıcı değil. En iyi film ve dizilerle ilgili önerileri, incelemeleri ve tepki videolarını içeren #Neİzlesem'in çıkış noktası da buna dayanıyor. Bu etiket, bugüne kadar dünya genelinde 5,2 milyardan fazla görüntülendi” dedi.

Hollywood'daki yapım firmalarının dahi sosyal platformlardan yararlanarak yeni nesillere ulaşmak için alternatif eğlence yolları yaratmaya çalıştığı günümüzde TikTok, topluluğunun geleceğini şekillendirmeye öncülük ediyor ve topluluklar içinde anlamlı etkileşimleri yönlendiren izleyici katılımı için tamamen yeni fırsatlar yaratıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ