Tiktok Keşfet Alanı

Keşfet sayesinde yüklenen videoların takip etmeyen hesaplar tarafından da görülmesini sağlayan platform olan TikTok son zamanların en gözde sosyal medya platformudur. Keşfete düşen videolar daha fazla kişi tarafından izlenir. Böylelikle video yüklemesi yapan hesaplar da daha hızlı bir şekilde büyür ve hesapların takipçi sayısı artar. Tiktok keşfet alanına düşmek için videoları sabah 09:00 ile akşam 22:00 arasında paylaşmak gerekir.

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