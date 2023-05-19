TİK TOK Gül gönderme, Aslan,Balina,Yat ve canlı yayında gönderilen tüm hediyeler değişimden etkilendi. Bu tür hediyelerin fiyatları da artış gösterdi ve daha yüksek maliyetli hale geldi. Gül gönderme ve canlı yayında gönderilen hediyelerin fiyatları özellikle önemli bir artış gösterdi. Aslan gibi daha büyük ve gösterişli hediyelerin fiyatları da yükseldi, ancak artış oranı diğer hediyelerden biraz daha düşük kaldı.

Mayıs 2023 Tiktok Hediyeleri ve Fiyatları

Tiktok motor hediye fiyatı 2988 jetondur.

Tiktok 1 jeton Mayıs ayı itibariyle 14+14 jeton alındığında 2,99 TL olarak hesaplanır.

Hediyelerin yanında yazan sayılar hediyelerin jeton değeridir.

Tiktok Aslan Ne Kadar ve Kaç TL?

Tiktok Aslan hediyesinin fiyatı 2914,24 TL olarak belirlenmiştir. Tiktok hediyelerde %60 oranında bir kesinti yaptığı için hediye alan kişi aslan hediyesinden 1295,04 TL kazanç elde etmektedir. Ayrıca aslan almak için 29999 jeton harcamak gerekir.

Tiktok Yat Ne Kadar, Yat Kaç TL?

Tiktok’ta biri yat gönderdiğinde gönderen kişiye yat hediyesinin fiyatı 2570,88 TL olarak yansır.

Tiktok yat hediyesi genelde fenomenlere gönderilen hediyelerden biridir. Doğal olarak çok yüksek miktarda jeton gerektiriri.

Tiktok Balina Ne Kadar, Balina Kaç TL?

Tiktok’ta balina dalışı gönderdiğinde gönderen kişiye balina dalışı hediyesinin fiyatı 577,05 TL olarak yansır.

Tiktok En Pahalı Hediye Ne Kadardır?

Tiktok’un en değerli hediyesi olan Holiday universe (Tatil Evreni) fiyatı 41.999 jetondur. 41.999 jeton ile karşılığı gönderilen hediyenin fiyatı 13.859,67 TL‘dir.

YENİGÜN HABER MERKEZİ