Tiktok Fenomenlerine baskın yapıldı. Peki Tiktok Fenomenleri gözaltında kimler var? Tiktok Fenomenleri operasyon neden yapıldı? Hangi fenomenler gözaltına alındı, hangi Tiktok fenomenleri tutuklandı? 37 ilde yapılan TikTok operasyonu neden yapıldı? Ünlü fenomenler gözaltında mı?

Tiktok Fenomenlerine Baskın | Tiktok Fenomenleri Gözaltında Kimler var?

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 37 ilde TikTok operasyonu yapıldı. Ünlü fenomenler de gözaltına alındılar. Peki Tiktok Fenomenleri gözaltında kimler var?

Tiktok Fenomenleri operasyon neden yapıldı?

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tiktok üzerinden sanal para ticaretiyle 1,2 Milyar TL kara para aklandığını fark etti. İddiaya göre, bir suç örgütü çalıntı kredi kartları ve anlaştıkları kişilerin kartlarından Tiktok üzerinden yaptıkları ödemelerle büyük bir dolandırıcılık yaptılar. Bunun üzerine 37 ilde TikTok fenomenlerine operasyon yapıldı.

Polisin tespitine göre suç şebekesi, bazı TikTok fenomenleriyle anlaşmalar yaptı. Komisyon karşılığında yapılan anlaşmaya göre; ağ yöneticileri, sosyal medya uygulaması TikTok'ta jeton satın aldı. Sanal para birimi olarak kullanılan bu jetonlar (aslan, kalp, gözlük, spor araba vb.) fenomenlere gönderildi. Bu yöntemle fenomenlere yüklü miktarda para gönderildi. Daha sonra çete üyeleri küçük bir komisyon ödedi ve bu paranın çoğunu ucubelerden geri aldı. Normal bir süreçmiş gibi görünen işlemlerin çalıntı kartlar üzerinden gerçekleştirildiği ve kişilerin kartlarının mutabık kalındığı öğrenildi.

Çetenin jetonları çalıntı veya kopyalanmamış kartlarla satın aldığı iddia edildi. Çetenin bu yöntemle çalıntı ve kopya kartlardan kara para akladığı belirtildi. Ayrıca "hesap makineleri" adı verilen kişi kartlarının da kullanıldığı bildirildi. Çetenin kullandığı hesap makinelerine önce yüksek limitli kredi kartı verildiği belirtildi. Görünüşe göre çete üyeleri, bu kişilerden TikTok aracılığıyla jeton almalarını istedi ve sosyal medya ucubelerine gönderdi. Daha sonra kart sahipleri bankaları arayarak "Kartım bilgim dışında kullanılmış" denilerek para iadesi yapılmıştır.

Bu yöntemle ağın üyeleri sosyal medya fenomenlerinden komisyon karşılığında para aldı. Muhasebecilere de komisyon ödeniyordu.

Tiktok Fenomenleri Gözaltında Kimler var?

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmada, tam 215 şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardında 37 ilde operasyon düzenlendi. Bu operasyonda aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 120 şüpheli yakalandı. İddiaya göre, çete üyeleri;

1.5 milyon takipçisi olan O.S.’ye 9 milyon 397 bin lira,

9.5 milyon takipçisi olan M.N.’ye 1 milyon 200 bin lira,

2 milyon 700 bin takipçisi olan F.N.K.’ye 1 milyon 100 bin lira,

1 milyon 700 bin takipçisi olan T.B.’ye 550 bin lira,

107 bin K.K.K.’ye ise 7 milyon 690 bin lira para aktardı.

Fenomenlerden O.S, M.N, T.B., K.K.K.’nin gözaltına aldığı belirtilirken F.N.K.’nın ise adresinde bulunamadığı öğrenildi.

42 Fenomenin Varlıklarına El Konuldu

MASAK ve polisin çalışmalarında 42 fenomene ait varlıklara el konuldu. Bu fenomenlere ait 1700 banka hesabı, tüm sanal para varlıkları, 32 daire, 1 villa, 9 arsa, 6 işyeri, 38 lüks otomobil, 14 şirkete ait ortaklık paylarına mahkeme kararıyla el konuldu.

Kaynak: HABER MERKEZİ