Son günlerde Tiktok platformunda haksız kazanç sağlanması ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili bir operasyon gerçekleştirildiği ve tutuklamaların yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Onur Sermik niye tutuklandı?

Son günlerde Tiktok platformunda haksız kazanç sağlanması ve kara para aklama suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonuç verdi. Tutuklamaların olduğu ve bazı kullanıcıların emniyete çağrılarak ifadelerinin alındığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, yapılan soruşturmalarda suçlu olduğuna dair kanıtların bulunduğu kullanıcılar hakkında da adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Onur Sermik Kimdir?

İstanbul doğumlu olan Onur Sermik, Kırım Tatarı kökenli bir aileye mensuptur ve şu anda 31 yaşındadır. Lise eğitimini Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra üniversite eğitimini de İstanbul'da aldı.

Onur Sermik, oyunculuk kariyerine Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde aldığı eğitimlerle adım attı.