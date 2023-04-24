Ticari araçlarda ÖTV indirimi ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza bir müjdem var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” İfadesini kullandı.
Ticari araç ÖTV muafiyeti ne zaman yapılacak?
Esnafa yeni bir müjde açıklayan Erdoğan ÖTV muafiyetinde seçim sonrasını işaret etti.
YENİGÜN HABER MERKEZİ