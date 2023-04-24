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Esnafa yeni bir müjde açıklayan Erdoğan ÖTV muafiyetinde seçim sonrasını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza bir müjdem var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” İfadesini kullandı.