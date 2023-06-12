Ticaret Bakanlığı, Adana'da faaliyet gösteren bir firma hakkında yapılan şikayetleri değerlendirdi ve bayinin iki ayrı müşteriyi aksesuar almaya zorladığı tespit edildi. Bu durumun tüketici haklarını ihlal ettiği ve stokçuluk faaliyeti olarak kabul edildiği belirtildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu bayiye 17 milyon 834 bin lira idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun kapsamında işletmelerin stokçuluk faaliyetlerinin yasaklandığını ve bu yasağa uymayan işletmelere ağır idari para cezaları ve diğer yaptırımların uygulanacağını vurguladı. İkinci el motorlu araç ticaretine yönelik yapılan düzenlemelerde ise, otomobil yetkili bayilerinin tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması durumunda yetki belgelerinin iptal edileceği ve bir yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmalarının engelleneceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, otomobil bayilerinin faaliyetlerini yakından takip etmeye devam edeceğini ve mevzuata aykırı hareket eden işletmelere cezaların kesilmeye devam edileceğini açıkladı. Tüketicilerin haklarının korunması ve adil ticaret ortamının sağlanması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.