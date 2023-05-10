SAMSUN (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun'un 19 Mayıs ve Alaçam ilçelerinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Samsun'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Muş, Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde incelemelerde bulundu, öğretim elemanları ve öğrencilerle sohbet etti.

Samsun Üniversitesinin 2018'de kurulduğunu hatırlatan Muş, "Fakülte kurulurken eski hangarlar kullanılmış. Genelde bu hangarlar yıkılır, yerine yenileri yapılırdı fakat burada yapılan çalışmada eskiyi de değerlendirmiş oldunuz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyarette AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da bulundu.

Muş, Alaçam ilçesinde de ziyaretler gerçekleştirdi, AK Parti Alaçam Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kaldığını dile getiren Muş, Alaçam'da turizm ve tarımla ilgili güzel çalışmaları olacağını söyledi.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelen Muş talep ve önerilerini dinledi.

