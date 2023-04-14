THY'nin stratejik odakları, güçlü finansal yapıyı sürdürmek, verimliliği artırmak, mali disiplini devam ettirmek ve ilave gelir fırsatları yaratmak olarak belirtiliyor. Ayrıca 2033 yılında 140 milyar dolarlık katma değerin ülkemiz ekonomisine sunulması, uçulan havalimanı sayısının 400'e ulaşması ve çalışan sayısının 150 bine ulaşması da hedefler arasında.

THY ayrıca, müşteri deneyimini ve marka algısını güçlendirmeye yönelik hizmetler sunmayı, Miles & Smiles sadakat programını geliştirmeyi ve dijital dönüşüm projeleri geliştirerek en iyi dijital deneyim sunan 3 hava yolundan biri olmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik alanında ise filodaki yeni nesil uçak oranını yükseltmeyi, kullanılan sürdürülebilir havacılık yakıtı miktarını artırmayı ve 2050 yılına kadar "karbon nötr" hava yolu olmayı hedefliyor. THY, gelecek 10 yılda da sektörüne yön veren bir marka olarak Türk bayrağını gururla dalgalandırmaya devam etmeyi amaçlıyor.

Kaynak:AA