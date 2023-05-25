Türk Hava Yolları, Business Class sınıfında yolcularına prestijli marka Ferragamo’ yu sunuyor. Business Class sınıfında kıtalararası seyahat eden misafirlerini bu yeni şık koleksiyonla buluşturan Türk Hava Yolları, özel ve zamansız tasarımla oluşturulan bu yeni koleksiyonunu erkek ve kadın misafirlerin ihtiyacına yönelik hazırlanmış olmasıyla ön plana çıkarıyor.

Yolcuların yıl boyunca farklı renklerde temin edebileceği çantaların şık ve fonksiyonel tasarımı, yolculuk sonrası kullanımı da cazip kılıyor.

Türk Hava Yolları’nın sürdürülebilirlik yol haritasına uygun olarak seyahat setinde bulunan lüks yumuşak çoraplar, birinci sınıf göz maskeleri ve kulak tıkaçları geri dönüştürülmüş plastikten; diş fırçası ise buğday samanından üretiliyor.

Ayrıca set içerisindeki kâğıt broşürler, Orman Yönetim Konseyi (FSC) tarafından sertifikalandırılmış kağıtlara basılıyor.

Ayrıca Türk Hava Yolları misafirlerine, Ferragamo seyahat setindeki cilt bakım ürünleri ile uçuşları boyunca kendilerini tazelenmiş ve rahatlamış hissedecekleri bir seyahat deneyimi sdünmayı deniyor.

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