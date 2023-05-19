THY ve Emlak Konut projelerine başvuru nasıl yapılır? Ücret ve şartları neler? Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren bu dev projenin detayları belli oldu. THY ve Emlak Konut tarafından ortaklaşa yapılacak bu proje tüm vatandaşlarımızı yakından ilgilendiriyor. Milyonlarca vatandaşa 7500 TL imkanla ev sahibi olma fırsatı doğdu. Peki THY ve Emlak Konut projeleri başvuru şartları nedir, bu projeden kimler faydalanabilir? Engelli yada gazi yakınları bu kampanyadan faydalanabilir mi? İşte tüm detayları Yenigün Gazetesi olarak sizler için derledik...

İLK EVİNİ ALABİLECEKLER MÜRACAAT EDEBİLECEK

İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı sunulmaktadır. Bu program kapsamında, katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda hak sahibi oldukları projeden ev sahibi olabilecektir.

Başvuru sahipleri, evlerini yüzde 20 peşinat ödeyerek satın alabileceklerdir. Geri kalan ödemeler ise 120 ay vadeli ve aylık taksitler halinde yapılacaktır. Taksitler, 7.500 TL'den başlayan miktarlarda belirlenmiştir. Ödemeler, Emlak Konut ödeme sistemi üzerinden Emlak Konut'a gerçekleştirilecektir.

Başvuru sahiplerinin İstanbul'da ikamet etmeleri, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı bir evlerinin olmaması ve son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gibi şartları sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca, mücbir sebepler dışında, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacaktır.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREDEN BAŞVURU YAPABİLİRİM?

Sosyal Konut Projesi kapsamında, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın başvurabileceği bir kampanya başlatılmıştır. Başvuru için sadece 1.000 TL ücret alınacak ve başvurular 2 Haziran tarihine kadar www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden yapılabilecektir.

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi, toplamda 13.000 bağımsız bölümü içeren bir sosyal konut projesidir. Bu proje, büyük bir kent vizyonuyla inşa edilmiş olup, kura ile satışa sunulmaktadır. Kampanya, vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatı sunmayı hedeflemektedir. THY ve Emlak Konut tarafından yapılan bu proje 2 Haziran tarihinde son bulacaktır.

GENÇLERE ÖZEL KONTEJYAN AÇILDI

Bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrılmıştır, benzer şekilde "İlk Evim, İlk İşyerim" projesinde olduğu gibi. Proje kapsamında toplam konut sayısı üzerinden gençlere yüzde 20 kontenjan ayrılacaktır.

Gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı aranmayacaktır. Bu, 18-30 yaş aralığındaki gençlerin, gelir düzeylerine bakılmaksızın ev sahibi olma fırsatına sahip olacakları anlamına gelmektedir. Bu şekilde, genç nüfusun konut sahibi olma imkanı artırılmaktadır.

ENGELLİ VATANDAŞLAR, ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA MÜJDE

THY ve Emlak konut tarafından gerçekleşen bu büyük kampanyada, engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5 kontejyan açılmıştır.