Mehmet Fesa Evrensev ilk Türk hava pilotu ve Türk Hava Yolları’nın ilk başkanıdır. Fesa Evrensev, 1878 yılında İstanbul'da Gedikpaşa semtinde dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nin ardından Harp Okulu'na girerek, 1899'da Süvari Teğmeni olarak mezun oldu. 1911'de pilot olmak için yapılan sınavı birincilikle kazandı ve Fransa'ya uçuş eğitimi almak için gönderildi. 1912 yılında yurda dönmesinin ardından, Balkan Savaşı'nda bir takım uçuş görevleri sırasında filo komutanlığı da yaptı. I. Dünya Savaşı sırasında, Kafkas Cephesi'nde görevlendirildi. Kafkasya'ya giderken Karadeniz'de, Amasra açıklarında bindiği gemi Rusların saldırısına uğradı. Batırılan gemide bulunanların tamamı Ruslar tarafından esir alındı. Sibirya'da yaklaşık beş yıl süren esaret hayatından kaçarak kurtuldu ve 1920 Haziran ayında yurda döndü. Türk Kurtuluş Savaşı'na katıldı ve Doğu Cephesi'nde, Büyük Taarruz'dan önce de Batı Cephesi'nde görevlendirildi. Daha sonra İzmir'deki Hava Okulu'na öğretmen olarak atandı. 1925 Kasım ayında emekli oldu.

1933'te Türkiye'nin ilk hava taşımacılığı teşkilatı olan Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi'ne yönetici olarak atandı. Bir yıl sonra da Türk Hava Kurumu'nda görevlendirildi.

Türkiye'nin ilk pilotu olan Fesa Evrensev, 9 Nisan 1951'de öldü ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.