THY ve Emlak Konut iş birliğinde gerçekleştirilen Arnavutköy Yenişehir projesinde başvuru sürecinin sona ermesiyle gözler THY Emlak Konut kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Peki, THY Emlak Konut kura çekilişi ne zaman yapılacak? THY Emlak Konut kura çekilişi ile ilgili bilgiler haberimizde.

THY Emlak Konut Kura Çekilişi Ne Zaman Yapılacak?

THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.

Emlak Konut Yenişehir Evleri Peşinat Ne Kadar?

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat ile ev sahibi olabilecek.

THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için kura çekimi ücreti bulunmamaktadır.

THY Emlak Konut Projesi Ödeme Planı

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.

İlk yıl için taksit ödemesi ise, 1+1 daire için 7.500 TL, 2+1 daire için 10.000 TL ve 3+1 daireler için de 15.000 TL olarak belirlendi.