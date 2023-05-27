Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olan THY ve Emlak Konut projesi başvurusu nereden, nasıl yapılır? İstanbul Yenişehir Evleri Arnavutköy konut başvurusu ödeme planı nasıl olacak? Başvuru nasıl yapılacak? Şartlar neler? THY ve Emlak Konut projesi başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 19 Mayıs tarihinde Twitter hesabından "Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı." açıklamasında bulunmuştu.

THY Ve Emlak Konut Projesi Ödeme Planı Nasıl Olacak?

Vatandaşlar, 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle ev sahibi olabilecek.

THY Ve Emlak Konut Projesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular http://www.emlakkonut.com.tr adresinden 2 Haziran'a kadar yapılabilecek.

THY Ve Emlak Konut Projesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Sosyal Konut Projesi kapsamında, kampanyaya sadece ilk evini alacaklar müracaat edebilecek ve başvuru için sadece 1000 lira ücret alınacak. Projeden yararlanmak için ayrıca, İstanbul'da ikamet ve son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartları aranacak.

İstanbul Arnavutköy Yenişehir Konut Projesinde Evler Kaç Odalı Olacak?

Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri kura ile satışa sunulacak. Ayrıca; yaşam alanları, etkinlik alanları, dini tesis, meydanlar, eğitim, sağlık ve spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları da olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ