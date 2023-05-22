Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, basketbolda Avrupa'nın en büyük organizasyonu THY Avrupa Ligi'ni güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Litvanya'nın Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanan ve İspanya temsilcisi Real Madrid'in, Yunanistan'ın Olympiakos takımını 79-78 yenerek THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Bolat, "Avrupa'nın en büyük basketbol turnuvasına isim sponsorluğunun 13. yılını kutlayan THY, sporun birleştirici gücüne ve basketbolun ülkeleri ve kıtaları aşan tutkusuna inanıyor." ifadelerini kullandı.

Şirket olarak 13 yıldır organizasyona isim sponsorluğu yaptıklarını hatırlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Kaunas'ta düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Avrupa basketbolunun en büyük takımlarının mücadelelerine bir kez daha tanık olmak büyük bir zevkti ve aralarından Real Madrid şampiyon olmaya hak kazandı. THY Avrupa Ligi'nin giderek genişleyen rota ağımıza benzer şekilde büyüyen küresel erişimine olan inancımızla, kıtanın en rekabetçi basketbol organizasyonunu güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz."

THY Avrupa Ligi Basketbol Başkanı Dejan Bodiroga ise "Böyle olağanüstü bir Dörtlü Final'e tanık olduğum için büyük bir memnuniyet duyuyorum. Real Madrid, Olympiakos, Monaco ve Barcelona, bize üst düzey bir gösteri sundu. Şampiyon Real Madrid'i 2023 THY Avrupa Ligi şampiyonu olduğu için tebrik ediyorum. Zalgirio Arena'da binlerce taraftar, uyum içinde aktivitelerle dolu bir hafta sonu geçirdi. Tüm ortaklarımızın iş birliğini vurgulamak ve isim ortağımız THY'ye en derin şükranlarımı sunmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Real Madrid takımında forma giyen Rudy Fernandez, şampiyonluk maçı sırasında havada kaldığı 1.05 saniyelik süreyle "Flight Time Şampiyonu" oldu. Rudy Fernandez, THY Miles&Smiles'tan 105 bin mil ile ödüllendirildi.

Yarı final maçında ilk periyot sonrasında gerçekleşen "Şanslı Koltuk" yarışmasını kazanan seyirci de 100 bin mil ödülün sahibi oldu. Ayrıca taraftarlar arasında üç gün boyunca düzenlenen Jump&Dunk yarışmasında en uzun süre havada kalan ve en uzağa sıçrayan 3 taraftara da Miles&Smiles'tan 50 biner mil ödül verildi. (AA)