The Witcher oyun serisi, her gecen gün daha çok oyunseverlerin dikkatini çekiyor. Serinin geliştiricisi CD Projekt Red, The Witcher üçlemesinin toplam 75 milyon satış yaptığını duyurdu.

Oyun dünyasının enleri arasına girmeyi başardı. Serinin özellikle 2015'te yayınlanan üçüncü oyun The Wicher 3 ikonik oyunlar arasına girdi.

75 Milyon satışın 50 milyonu The Witche 3 elinde

CD Projekt Red, Twitter'dan yaptığı açıklamada The Witcher 3: Wild Hunt’ın satış rakamlarına yer verildi. Buna göre sadece The Witcher 3: Wild Hunt’ın satış sayısı, 50 milyonu aştı.

