The Walking Dead: Dead City Konusu, Oyuncuları ve Çıkış Tarihi. The Walking Dead dizisinden Maggie and Negan'ın oynadığı spin-off Dead City dizisi ilgi çekti. Peki The Walking Dead: Dead City konusu ne? Dead City nerede çekildi? The Walking Dead: Dead City ne zaman çıkacak? Acaba The Walking Dead: Dead City nerede yayınlanacak?

The Walking Dead: Dead City Konusu, Oyuncuları ve Çekim Yerleri (2023)

Merakla beklenilen The Walking Dead spin-off dizisi konusu ve oyuncuları çok merak ediliyor. Negan ve Maggie, The Walking Dead'in son dizisi Dead City ile geri döndüler. İşte üçüncü Walking Dead spin-off'u Dead City hakkında bildiklerimiz:

The Walking Dead: Dead City Konusu

Negan ve Maggie geri döndü. Dead City, The Walking Dead serisinin finalinde yaşanan olayların ardından New York'ta Negan ve Maggie'yi merkezine alacak. Maggie ve Negan'ı son görüşümüzün üzerinden yıllar geçti ve şimdi tehlikeli bir görevi tamamlamak için zayıf bir ittifak kurmaları gerekiyor.

Maggie ve Negan'ın yürüteç kıyametinin başlangıcından beri tecrit edilmiş olan Manhattan adasına yaptıkları yolculuk, kendi benzersiz tehdidini geliştirmiştir. Kasabadayken Maggie ve Negan, New York yerlileriyle tanışır, sorunlu bir geçmişe sahip bir şeriften kaçar ve kötü şöhretli bir katilin peşine düşer.

Maggie birkaç sezondur kocasının canını alan adamdan intikam almaya kararlıdır. Ancak son sezonda grup, Negan'ın bir karısı ve ailesi olduğunu öğrenir ve bu onu büyük ölçüde yumuşatır. Maggie'nin hikayesi burada yön değiştiriyor. Dizi finalinde Negan'a karşı nefret beslemek istemediğini ancak onu da affedemeyeceğini itiraf ediyor.

Başrollerde Lauren Cohan ve Jeffrey Dean Morgan, Maggie ve Negan olarak geri dönecekler. Grey's Anatomy, Friday Night Lights ve NCIS'teki TV rolleriyle tanınan Gaius Charles, Perlie Armstrong olarak katılıyor. Perlie, adalet arayışında ve ailesi için güvenli bir dünya inşa etmede acımasız olan sadık bir aile babası olarak tasvir edilmiştir.

Dead City, Charles'a ek olarak, sadece Hırvat olarak bilinen bir karakter olarak aktör Bayan Sekreter Zeljko Ivanek'i ekledi. Gösteride ayrıca The Blacklist'ten Jonathan Higginbotham Tommaso rolünde karşımıza çıkıyor. NCIS: Hawaii'den Mahina Napoleon da Ginny rolünde rol alıyor. Aktör Trey Santiago-Hudson da Jano rolünde oynayacak. Charlie Solis ise Barmen karakterine hayat veriyor. Dead City oyuncuları:

Lauren Cohan / Maggie Rhee

Jeffrey Dean Morgan / Negan Smith

Gaius Charles / Perlie Armstrong

Željko Ivanek / The Croat

Mahina Napoleon / Ginny

The Walking Dead: Dead City Çekim Yerleri

Dead City nerede çekildi diye çok merak ediliyor. Ana çekimler Manhattan, New York'ta yapıldı. Dizinin stüdyo çekimleri ise East Rutherford, New Jersey'de başladı.

Kaynak: HABER MERKEZİ