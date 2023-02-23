Paketin öne çıkan özelliği, aile yaşantısına odaklanması.

EA ve Maxis, The Sims 4’ün en son ve 13. genişleme paketi olan Growing Together için yeni bir fragman yayınladı. Fragman, San Sequoia adındaki yeni ¨The Sims dünyası¨nın adeta bir tabloyu andıran Hopewell Hills Mahallesi’nde ikamet eden Michaelson Ailesi’nin yaşamından bir kesit sunuyor.

Oyunun yeni ¨aile dinamikleri¨ hakkında birçok ipucu veren videoda, tonton bir anneannenin ve dedenin yeni torunlarıyla tanışmaları sırasında ¨sosyal kimya¨nın Simler’i nasıl etkilediğine tanık oluyoruz; kimi Simler hemen kaynaşırlarken, kimileri ise birbirleriyle çatışıyorlar. Tahmin edilebileceği gibi, tüm bu duyguları oyuncular yönlendirecekler.

Aileyi merkeze alan Growing Together'da oyuncular, dönüm noktalarında birçok kritik karar vermek zorunda kalacaklar; örneğin, kontrol ettikleri Simler’in ailelerinin yanlarına taşınıp taşınmayacaklarına karar verebilecekler. Eğer buna izin vermezlerse aile ilişkileri olumsuz yönde etkilenebilecek, izin verirlerse işler karmaşık bir hal alabilecek. Huzur içinde yaşamak mı, yoksa kaosun tam ortasına mı dalmak? Bu karar, oyunculara bağlı olacak.

Growing Together’a 16 Mart'tan itibaren; EA uygulaması, Steam, Epic Games Store (PC), PlayStation 5, Xbox Series X|S & Xbox One (konsol) ve Origin (Mac) uygulaması üzerinden erişilebilecek.

YENİGÜN HABER MERKEZİ