Electronic Arts (EA) tarafından yayınlanan ve Maxis tarafından geliştirilen The Sims 4’ün yeni eklentileri Grunge Revival Kit ve Book Nook Kit, yakında oyuncularla buluşmayı hedefliyor. Her iki kit de PC için EA uygulaması, Steam ve Epic Games Store ve Mac için Origin’de, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S ve Xbox One sistemlerinde yer alacak.

The Sims 4 Grunge Revival eklentisiyle oyuncular içlerindeki isyankar ruhu kıyafetlerine ve eşyalarına yansıtabilecekler. Book Nook kit ise kitaplardan vazgeçemeyen oyunculara sıcak ve konforlu alanlar kurma imkanı sağlayacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ