Bolca ışık alan, ferah ve yeşilliklerle dolu yaşam alanlarının yanı sıra geçmişten izler taşıyan mobilya ve dekorlarla süsleyebileceğiniz mekanlar yaratmanıza olanak tanıyan Greenhouse Haven ve Basement Treasures kitleri, 20 Nisan’da; PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One konsollarının yanında PC’de EA Uygulaması, Epic Games Store, Steam ve Mac’te Origin üzerinden piyasaya sürülecek.

The Sims 4 Greenhouse Haven ve Basement Treasures kitleri ile oyuncular, hobi bahçeciliği ile uğraşanların hayalini kurdukları seralardan antika eşyaların geçmişine yolculuk yapılan bodrum katlarına kadar duyguları harekete geçiren mekanlar oluşturma ve yoğun hayat temposundan bir süre uzaklaşma imkanı bulacaklar.

The Sims 4 Basement Treasures, Sim'leri klasik, kullanılmayan eşyalarla dolu bir bodrum odasına ve eski sahiplerinin anılarından izler taşıyan eşyaların büyülü dünyasını aralamaya davet ediyor. Ufak bir kolide istiflenmiş plaklardan eski ödüllere, aile fotoğraflarından eskimiş kıyafetlere kadar her parçanın ayrı bir hikayeye sahip olduğunu keşfedecek ve bu eşyaların yeni bir hayata başlamalarına önayak olacaksınız.

The Sims 4 Greenhouse Haven’da yer alan çok sayıda bahçe malzemesiyle Sim’ler hayallerindeki serayı tasarlayabilecek, cam bölmeli pencere ve kapılar ile etkileyici mekanlar yaratabilecekler. Fidan, saksı, çiçek sepeti ve bunun gibi pek çok aksesuar sayesinde her zevke uygun bir hobi bahçesi oluşturmak kolay bir hal alacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ