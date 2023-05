The Night Agent Oyuncuları ve Konusu Netflix 2023. Netflix'in yeni dizisi The Night Agent oyuncu kadrosu çok merak ediliyor. The Night Agent konusu ve hikayesi nedir? Netflix The Night Agent dizisi nasıl bir dizi? The Night Agent konusu ne, hangi türde bir dizi?

The Night Agent Oyuncuları ve Konusu Netflix 2023

The Night Agent, Shawn Ryan tarafından Matthew Quirk'in aynı adlı romanından uyarlanan bir Amerikan aksiyon gerilim televizyon dizisidir. Baş rolünde Gabriel Basso'nun oynadığı filmin prömiyeri 23 Mart 2023'te Netflix'te yapıldı. Dizi ilk dört gününde Netflix'te en çok izlenen üçüncü dizi oldu ve bir hafta içinde ikinci sezon onayı aldı. Bir ay içinde yayıncının en çok izlenen altıncı dizisi oldu.

The Night Agent Oyuncuları kimler? The Night Agent oyuncu kadrosu

Gabriel Basso, Beyaz Saray'da geceleri telefon operatörü olarak çalışan bir FBI ajanı olan Peter Sutherland rolünde karşımıza çıkıyor.

Luciane Buchanan, genç bir siber güvenlik girişimcisi ve iki ajanın yeğeni Rose Larkin rolünde. Peter, Rose Larkin'i korumak için zorlu bir maceranın içine atılıyor.

Fola Evans-Akingbola, ABD Gizli Servis ajanı olan Chelsea Arrington rolünde karşımıza çıkıyor.

Sarah Desjardins, Başkan Yardımcısının kızı Maddie Redfield rolünü oynuyor.

Eve Harlow, gizli suikastçı olan Ellen rolünde diziye gerilim katıyor.

Phoenix Raei, profesyonel bir tetikçi ve Ellen'ın ortağı Dale karakterini canlandırıyor.

Enrique Murciano, Gizli Servis direktörü Ben Almora rolünde karşımıza çıkıyor.

DB Woodside, Maddie'ye yeni atanan kıdemli bir ABD Gizli Servis ajanı olan Erik Monks karakterine hayat veriyor.

Hong Chau, Beyaz Saray genelkurmay başkanı Diane Farr rolünü oynuyor.

The Night Agent konusu ne?

FBI ajanı Peter Sutherland, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin en üst kademelerindeki bir köstebek için geniş bir komplonun içindedir. Eski teknoloji CEO'su Rose Larkin'i teyzesini ve amcasını öldüren insanlardan korurken, ulusu kurtarmak için çaresiz bir hain avına çıkar. FBI Özel Ajanı Peter Sutherland, metroyu bir bombalama olayından kurtarır. Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Diane Farr tarafından Gece Ajanı olarak göreve alınır. Gizli Gece Ajanı olan Emma ve Henry Campbell çiftinin silahlı saldırı sonucu ölmesi ortalığı karıştırır. Çiftin yeğeni Rose Larkin'i korumak Peter'in görevi olacaktır.

The Night Agent yorumlar | The Night Agent nasıl bir dizi?

Dizi hakkındaki yorumlara da göz atalım. Dizi akıcı bir dizi, sizi sürükleyip götürecektir. Senaryosu zengin ayrıntılara sahip olduğu için sürekli merak uyandırıyor. Sizi harika bir politik gerilim dizisi bekliyor. Dizi Rotten Tomatoes ve Metacritic üzerinde genel olarak izlenebilir şeklinde yorumlar aldı.