The Marvels oyuncuları ve karakterleri çok merak ediliyor. Marvel filmlerinde 5. Faza geçilirken The Marvels konusu ve hikayesi de merakla bekleniyor. Sinemalarda The Marvels çıkış tarihi ne zaman? Youtube The Marvels fragmanı yayınlandı mı? Bu yazımızda The Marvels film hakkında merak edilenlere göz atmak istedik. The Marvels ne zaman çıkacak? The Marvels oyuncu kadrosu, karakterleri, konusu ve daha fazlası

The Marvels Oyuncuları Konusu Çıkış Tarihi Fragmanı

Merakla beklenilen The Marvels, Kasım ayında sinemalara gelecek. The Marvels'ın sinemalardaki ilk çıkışına altı aydan az bir süre kaldı. Yılın Son Marvel Sinematik Evreni (MCU) Filmi, Kasım ayında beyaz perdede gösterime giriyor ve lansmandan önce neler olacağını bilmek isteyeceğinizi düşünüyoruz. Aşağıda, Marvel Phase 5 filmi hakkında bilinmesi gereken her şeyin kapsamlı bir listesini derledik.

Bu, filmin çıkış tarihi, fragmanı, oyuncu kadrosu, olay örgüsü ayrıntıları, diğer MCU projeleri üzerindeki etkisi vb. içerir. Siz de dahil olmak üzere Marvel fanatiklerinin en acil yanıtları bulmak için başka hiçbir yere gitmesine gerek kalmayacak.

The Marvels Oyuncuları kimler?

Brie Larson, Teyonah Parris ve Iman Vellani önceki MCU gezilerindeki rollerine geri dönüyorlar. Larson'ın Captain Marvel'ı en son Avengers: Endgame'de görüldü, ancak Shang-Chi ve Ms. Rambeau de Parris, Disney Plus'ın en iyi programlarından biri olan WandaVision'da önemli bir yardımcı rol oynadı. Vellani, Zenobia Shroff, Mohan Kapur ve Saagar Shaikh ile birlikte Ms. Marvel TV dizisinden dönüyor. MCU'da eski SHIELD yönetmeni Nick Fury olarak düzenli olarak yer alan Jackson, kendisini de tanıtacak.

İlk olarak, 21 Haziran'da başlayacağı onaylanan Disney Plus'ta Secret Invasion'da oynayacak - ancak Fury, bu yıl The Marvels'da da yer alacak. Jackson o zamandan beri Secret Invasion'ın The Marvels'ı kurmak için "gerekli" olduğunu onayladı Zawe Ashton (Fresh Meat, Velvet Buzzsaw) filmin ana düşmanı Dar Benn'i canlandıracak. Daha önce, Marvel içinden DanielRPK Ashton'ın çizgi romanlarda bir erkek general olan ve Kree İmparatorluğu'nun ortak imparatoru olan Kree devrimcisini oynadığını iddia etmişti.

Ashton'dan Dar-Benn'in The Marvels'da benzer bir rol üstlenip üstlenmeyeceği belli değil, ancak karakterin cinsiyeti film için değiştirildi. Monica Rambeau süper kahraman adını - çizgi romandaki gibi Photon - The Marvels'da alacak. Kamala Khan, Monica güçlerini kahraman arkadaşlarına anlattıktan sonra ona bu takma adı verecekti. Bu arada, MCU ayrıntılarını önceden ortaya çıkarmak için önceki forma sahip olan Brezilyalı outlet Chippu, Photon da çizgi roman kostümüne kavuşacak. Park Seo-joon'un (Parasite) herkesin şarkı söylediği bir gezegenin hükümdarını oynaması bekleniyor.

Bu arada, Abraham Popoola'nın (Andor) Dag adında birini oynadığı söyleniyor. Ffion Jolly (Mission: Impossible Fallout) açıklanmayan bir rol için seçildi. Son olarak, Motion Pictures web sitesi de Daniel Ings'in (Lovesick) Ty-Rone adlı başka bir Kree kişisini oynadığını doğruluyor gibi görünüyor. Marvel henüz bu dökümlerden herhangi birini onaylamadı.

The Marvels Oyuncuları ve Karakterleri

Brie Larson / Carol Danvers/Captain Marvel

Iman Vellani / Kamala Khan/Ms Marvel

Teyonah Parris / Monica Rambeau

Samuel L. Jackson / Nick Fury

Zenobia Shroff / Muneeba Khan

Mohan Kapur / Yusuf Khan

Saagar Shaikh / Aamir Khan

Zawe Ashton / Dar Benn

Park Seo-joon / TBA

The Marvels konusu ne? The Marvels hangi zamanı anlatıyor?

İşte Marvel Studios'un resmi olay örgüsü özeti: "Carol Danvers, namı diğer Kaptan Marvel, kimliğini zalim Kree'den geri aldı ve Supreme Intelligence'tan intikamını aldı. Görevleri onu bir Kree devrimcisine bağlı korkunç bir solucan deliğine yolladığında, güçleri Jersey City'nin süper hayranı Kamala Khan, diğer adıyla Bayan Marvel ve Carol'ın artık bir S.A.B.E.R. astronotu olan yeğeni Kaptan Monica Rambeau'nunkilerle iç içe geçer. Olağanüstü üçlü, Evreni Harikalar olarak kurtarmak için bir araya gelmeli ve birlikte çalışmayı öğrenmelidir."

The Marvels, Bayan Marvel bitişi ve jenerik sonrası sahnesinden hemen sonra devam ediyor. Hatırlayacağınız gibi, prömiyerin bilekliği beklenmedik bir şekilde etkinleştirildiğinde Bayan Marvel, Carol Danvers ile beklenmedik bir şekilde yer değiştirdi. Daha önce de söylediğimiz gibi, film bu ikiliye ve Monica Rambeau'ya odaklanacak ve güçlerini her kullandıklarında neden yer değiştirdiklerini açıklayacak.

İlk olarak, Carol Danvers süper güçlerini Tesseract'a, diğer adıyla Space Stone'a maruz kalırken, Captain Marvel'da Kree tarafından tasarlanan bir hızlı motor cihazı ışığı aracılığıyla kazandı. Ardından, Monica Rambeau'nun DNA'sı yanlışlıkla Mind Stone tarafından - Wanda Maximoff'un WandaVision'da yarattığı Hex aracılığıyla - yeniden yazıldı ve böylece ona insanüstü yetenekler verildi. Son olarak, Kamala Khan'ın yetenekleri büyükannesinin bileziğinden geliyor. Oh, ve görünüşe göre X genine sahip olması, onu MCU'daki ilk mutantlardan biri yapıyor.

Üçlünün MCU'yu yaratmaya ve şekillendirmeye yardımcı olan öğelerden gelen güçleri ile, yetenekleri bağlantılı görünüyor - ve bu güçlerin kaynağı, neden yer değiştirip durmadıklarıdır. İlginç bir şekilde, MCU sızıntıları The Watcher ve CanWeGetSomeToast, ticareti yanlışlıkla nasıl durduracaklarını bulduklarında güçlerini birleştirebileceklerini öne sürüyorlar. Entertainment Weekly (EW) ile konuşurken Marvel Başkanı Kevin Feige, hikayeden başka neler bekleyebileceğimizi ve başrol oyuncuları arasındaki dinamiği nasıl etkilediğini açıkladı.

"Kaptan Marvel 1 bittikten hemen sonra başlıyor, zaman çizelgesinde değil, hikayede" dedi. "Bazı eğlenceli kozmik unsurlar var. Monica, Kamala ve Carol'ı tek bir karede bir arada görmenin son derece güçlü bir yanı var. Bana göre, bu ilk Avengers filmi ve altısını bir arada, bir ortamda görmek gibi geliyor. Harika - Birlikte çok harikalar ve hepsinin birbiriyle farklı hikayeleri var.

The Marvels ne zaman çıkıyor? The Marvels Çıkış Tarihi

Marvels, 10 Kasım 2023'te sinemalarda. 28 Temmuz'da vizyona girmesi gerekiyordu, ancak Marvel lansmanını birkaç ay ertelemeyi seçti ve lansmanı dördüncü kez ertelendi. The Wrap ve The Ringer'dan Joanna Robinson'a göre gecikme, post prodüksiyon ekibine görsel efekt sorunlarını çözmeleri için daha fazla zaman vermenin yanı sıra Marvel'in belirli sahneleri yeniden yapmasına izin veriyor. Umarız, film en son gösterim tarihini karşılamak için zamanında hazır olur.

The Marvels Fragmanı Yayınlandı mı?

Evet, The Marvels fragmanı Youtube'da yayınlandı.