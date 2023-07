The Last of Us serisinin üçüncü girişinin geliştirilmesi hız kazanmaya başlıyor - Twitter profil ViewerAnon'a göre bu yıl hareket yakalama çekimlerine başlanacak. Özellikle film alanında güvenilir bir kaynak olarak bilinen bu profil, daha önce Neil Druckmann'ın sonraki oyununun The Last of Us: Part III olacağını paylaşmıştı ve şimdi bu iddiayı genişletti.

The Last of Us 3 Geliştirme Süreci ve Beklentiler

ViewerAnon, Naughty Dog'un hareket yakalama için "kamera çekimlerine ve ses kayıtlarına" başladığını ve "[The] Last of Us Part III'teki Ellie'nin Part II'deki kadar önemli olduğunu" iddia ediyor. Ellie, Abby ile birlikte ana karakter olarak kabul edilmişti ve kampanya, her iki karakter arasında eşit olarak bölünmüştü. Bu nedenle, Twitter kullanıcısı, Ellie'nin üçüncü bölümde önemli bir rol oynayacağını öneriyor.

Naughty Dog ve Gelecek Projeler

ViewerAnon'un iddiaları doğrulanmadı ancak Naughty Dog, The Last of Us Multiplayer ile birlikte "yepyeni tek oyunculu bir deneyim" üzerinde çalıştığını açıkladı. Ancak, başlıkta The Last of Us dünyasında mı yer alacağı yoksa yeni bir IP olup olmayacağı bilinmiyor. Geliştiricinin projede daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu duyurmasıyla birlikte, bir Bloomberg raporu, çevrimiçi oyunun sorunlu olduğunu ortaya çıkardı. Genel kalitesi ve uzun vadeli yaşayabilirliği değerlendirilirken, çalışanlar diğer projelere aktarıldı.

Yeni Projeler ve İlerlemeler

Jason Schreier, "Şirket yönünü yeniden değerlendirirken projede küçük bir grup kaldı" dedi. "Oyun iptal edilmemiş olmasına rağmen, birçok geliştiricisi diğer projelere taşındı." Bu tek oyunculu proje, ViewerAnon'un The Last of Us: Part III olduğunu iddia ettiği bir tanesi olabilir. Bir sonraki tweette, "Tek söyleyebileceğim, The Last of Us Part III'ün geliştirilmekte olduğunu bir süredir oldukça sesli bir şekilde belirtiyorum ve diğerleri sonunda bunu fark etmeye başladı. Bu yıl büyük çekimler yapılıyor," deniyor.